Експрем'єр Ізраїлю: Путін обіцяв не вбивати Зеленського

За словами Нафталі Беннетта, на початку вторгнення РФ Москва та Київ вели перемовини за його участі і були згодні на значні поступки, щоб припинити війну. Але після злочинів РФ у Бучі переговори втратили сенс.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт розповів про свою участь в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною у першому великому інтерв'ю після відставки, оприлюдненому на його Youtube-каналі у неділю, 5 лютого,

За словами політика, із проханням виступити посередником на початку широкомасштабного вторгнення РФ до нього звернувся президент України Володимир Зеленський, після чого він провів серію окремих переговорів із главами української та російської держав та готував чернетки можливої угоди про припинення вогню. Він уточнив, що погоджував усі свої дії із західними лідерами.

Беннетт зауважив, що у березні 2022 року Москва та Київ були готові розглядати різні варіанти врегулювання конфлікту, включаючи серйозні поступки. Так, експрем'єр стверджує, що на таємних переговорах у Москві 5 березня Володимир Путін нібито погодився не вимагати роззброєння та "денацифікації" України. Зеленський у відповідь погодився відмовитись від вступу України до НАТО.

Однак, за словами Беннетта, всілякі переговори втратили сенс після того, як у квітні розкрилися факти розправ російських військових над мирним населенням у Бучі. Політик каже, що до Бучі, на відміну від деяких західних лідерів, вважав перемир'я можливим. "Можливо, шанс і був, але чи було б гідно укласти таке перемир'я?" - заявив колишній глава ізраїльського уряду.

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Путін дав слово не вбивати Зеленського

Він нагадав, що на момент згаданою зустрічі з Путіним все ще була ймовірність падіння Києва. На цьому тлі експрем'єр нібито запитав президента Росії, чи не збирається він фізично знищити Зеленського. "Ні, я не вбиватиму Зеленського", - процитував Беннетт Путіна. Він додав, що попросив співрозмовника дати слово, що Росія не спробує фізично усунути українського лідера, і отримав таке запевнення. Пізніше Беннетт із машини зателефонував Зеленському і передав слова Путіна.

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Кулеба: Путін - досвідчений брехун

Коментуючи слова експрем'єра Ізраїлю, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що президент РФ зазвичай не дотримується своїх слів. "У минулому Путін обіцяв не окупувати Крим, не порушувати Мінські домовленості, не вторгатися в Україну, але він усе це зробив. Не обманюйте себе: він досвідчений брехун. Щоразу, коли він обіцяв нічого не робити, це було частиною його плану", - написав дипломат у Twitter.

Своєю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав заяви Беннетта "дивними інсайдами" і "фікцією". "За російським вторгненням стоїть не "розширення НАТО", гарантії безпеки чи санкції, а бажання РФ знищити та вбивати українців", - зауважив він в Twitter.

Офіційні представники Росії наразі не прокоментували інтерв'ю ізраїльського політика.