Екснардепа ВР Рабіновича судитимуть за держзраду

Досудове розслідування проти колишнього народного депутата України Вадима Рабіновича за звинуваченням у державній зраді завершено, а справу направлено до суду, повідомили в ДБР.

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо колишнього народного депутата Верховної Ради від забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ") Вадима Рабіновича. Про це повідомила в четвер, 22 лютого, пресслужба ДБР.

"Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича. Обвинувальний акт направлено до суду", - йдеться в повідомленні.

Поширював російську пропаганду

Як зазначили в ДБР, у своїх численних виступах та інтерв'ю Рабінович поширював маніпулятивні висловлювання, що шкодили "суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України". Зокрема, проросійський політик "розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію".

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На тлі цього в відомстві констатували, що його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ "ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України".

Колишньому депутату ВР загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Рабіновича розшукують з вересня 2023 року

5 вересня 2023 року у базі міністерства внутрішніх справ (МВС) України повідомлялося про оголошення Рабіновича в розшук. Зазначалося, що Рабінович є "особою, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою його зникнення вказано 26 липня 2023 року.

Наприкінці липня 2023 року українські правоохоронці заочно повідомили Рабіновичу про підозру в державній зраді. Згодом суд у Києві, так само заочно, призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Екснардеп покинув Україну ще 3 лютого 2022 року, начебто з офіційним візитом до ізраїльського Кнесету та більше не повертався.

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У березні 2022 року колеги по фракції ОПЗЖ проголосували за виключення Рабіновича та дострокове припинення депутатських повноважень - він у відповідь намагався дистанційно розпустити партію. Однак зазнав невдачі й опісля не робив публічних заяв.

Соратник Медведчука та проблеми із законом

До повномасштабного вторгнення РФ Рабінович вирізнявся різкими проросійським заявами навіть з-поміж членів нині забороненої ОПЗЖ, яку створив у 2018, уклавши альянс з Віктором Медведчуком. Восени 2021 року він навіть літав до Москви на зустріч із заступником голови адміністрації російського президента Дмитром Козаком. У листопаді 2022 року ВР відібрала в депутата мандат - на підставі того, що раніше президент Володимир Зеленський позбавив того українського громадянства.

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Рабінович не вперше має проблеми з законом. У 1980-х його принаймні двічі затримували за розкладання соціалістичної власності та незаконне підприємництва й зрештою засудили до 14 років позбавлення волі. Вийшовши достроково на свободу у 1990 році, він швидко осідлав приватизаційну хвилю, інвестував у медіабізнес та невдовзі отримав титул "першого українського олігарха".

Наприкінці 1990-х Рабіновичу неодноразово закидали нелегальну торгівлю українською зброєю. СБУ навіть заборонила йому в'їзд в Україну, тоді бізнесмен теж переховувався в Ізраїлі, громадянство якого має за численними твердженнями ЗМІ.

