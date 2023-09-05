Екснардепа Рабіновича оголосили в розшук

Україна оголосила в розшук колишнього співголову фракції "Опозиційна платформа за життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді дев'ятого скликання Вадима Рабіновича. Відповідна інформація опублікована у вівторок, 5 вересня, у базі міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Зазначається, що Рабінович є "особою, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою його зникнення вказано 26 липня 2023 року.

Рабіновичу наприкінці липня цього року українські правоохоронці заочно повідомили про підозру в державній зраді. Згодом суд у Києві, так само заочно, призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Екснардеп покинув Україну ще 3 лютого 2022 року, начебто з офіційним візитом до ізраїльського Кнесету та більше не повертався.

У березні 2022 року колеги по фракції ОПЗЖ проголосували за виключення Рабіновича та дострокове припинення депутатських повноважень - він у відповідь намагався дистанційно розпустити партію. Однак зазнав невдачі й після цього не робив публічних заяв.

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Соратник Медведчука та проблеми із законом

До повномасштабного вторгнення РФ Рабінович вирізнявся різкими проросійським заявами навіть з-поміж членів нині забороненої ОПЗЖ, яку створив у 2018, уклавши альянс з Віктором Медведчуком. Восени 2021 року він навіть літав до Москви на зустріч із заступником голови адміністрації російського президента Дмитром Козаком. У листопаді 2022 року ВР відібрала в депутата мандат - на підставі того, що раніше президент Володимир Зеленський позбавив того українського громадянства.

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Рабінович не вперше має проблеми з законом. У 1980-х його принаймні двічі затримували за розкладання соціалістичної власності та незаконне підприємництва й зрештою засудили до 14 років позбавлення волі. Вийшовши достроково на свободу у 1990 році, він швидко осідлав приватизаційну хвилю, інвестував у медіабізнес та невдовзі отримав титул "першого українського олігарха".

Наприкінці 1990-х Рабіновичу неодноразово закидали нелегальну торгівлю українською зброєю. СБУ навіть заборонила йому в'їзд в Україну, тоді бізнесмен теж переховувався в Ізраїлі, громадянство якого має за численними твердженнями ЗМІ.