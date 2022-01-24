 Джо Байден проведе консультації щодо України з партнерами з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2022

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Новини

Джо Байден проведе консультації щодо України з партнерами з ЄС

У відео-консультаціях візьмуть участь президент США, лідери низки держав ЄС, а також прем'єр Великобританії, генсек НАТО і президентка Єврокомісії.

Дже Байден

Джо Байден

Ввечері у понеділок, 24 січня, президент США Джо Байден проведе консультації щодо ситуації навколо України з партнерами в ЄС. У відео-конференції візьмуть участь канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франції Еммануель Макрон, а також лідери ще кількох країн ЄС. Крім того, до розмови долучаться британський прем'єр Борис Джонсон, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Як повідомляють з посиланням на Білий дім Reuters та AFP, під час консультацій ітиметься про ситуацію навколо України з огляду на нарощення російських військ біля українських кордонів.

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Раніше у цей день НАТО оголосило про приведення своїх збройних сил у стан бойової готовності та направлення додаткових кораблів й винищувачів у Східну Європу у зв'язку з нарощуванням російських військових сил поблизу України. "Союзники по НАТО переводять сили в стан бойової готовності та направляють додаткові кораблі й винищувачі в місця розгортання НАТО в Східній Європі, посилюючи засоби стримування й оборони Альянсу у зв'язку з тим, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність в Україні та навколо неї", - йдеться в заяві НАТО, поширеній 24 січня.

НАТО поки не виводить персонал з Києва

Водночас наразі НАТО не ухвалювало рішення щодо виведення свого персоналу з України, але стежить за розвитком подій. Альянс обмінюється інформацією із союзниками та партнерами, заявив 24 січня на пресконференції Столтенберг.

Як повідомлялося,  Великобританія виводить частину дипперсоналу з Києва у зв'язку зі "зростаючою загрозою від Росії". Скорочення свого персоналу в Україні здійснюють і США. 

У ЄС поки що не планують таких заходів.

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