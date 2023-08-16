До гарантій безпеки Україні від G7 приєдналася 15-та країна
Північна Македонія стала 15-ю країною, яка приєдналася до декларації країн-членів Великої сімки (G7) щодо довгострокового сприяння безпеці України.
"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн", - написав увечері 15 серпня в соціальній мережі X (раніше - Twitter) президент України Володимир Зеленський.
Крім Північної Македонії, до декларації Великої сімки - США, Канади, Японії, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії - вже приєдналися Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія, Португалія, Іспанія, Греція, Румунія, Латвія, Чехія, Ірландія та Бельгія.
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Україна готує безпекові угоди зі США та Британією
Країни G7 на саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) 12 липня узгодили рамкову декларацію, яка передбачає подальше укладення двосторонніх безпекових угод між кожним з її підписантів та Україною.
Україна вже розпочала переговори щодо двосторонніх угод зі США та Великобританією.
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