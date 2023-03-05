Дідькова хтивість: католики у ФРН відкрили виставку про секс

У Музеї архієпархії Мюнхена та Фрайзинга католицької церкви відкрилася виставка, присвячена тематиці церкви та сексу. Ініціатором її проведення став німецький кардинал.

Виставка під назвою "Дідькова хтивість! Церква. Тіло. Мистецтво" ("Verdammte Lust - Kirche. Körper. Kunst") відкрилася в неділю, 5 березня, в Музеї архієпархії Мюнхена та Фрайзинга (Diözesanmuseum Freising), розташованому у невеликому місті поблизу баварської столиці.

Тема експозиції: церква та секс. Ініціатором її проведення став німецький кардинал Райнгард Маркс (Reinhard Marx). У передмові до каталогу він написав: дискусія навколо сексуального насильства в католицькій церкві зробила очевидною не лише проблему зловживання владою, а й проблему дуже складних взаємин між людьми у католицькій церкві та тілесністю.

У проповідях та спілкуванні з паствою довгі роки створювався негативний образ сексуальності - вона завжди згадувалася у зв'язці з виною та спокутою, що в результаті призводило до репресій та подвійних стандартів. Ця подвійна мораль і стала темою експозиції, де представлені понад 150 артефактів - від античності до початку XIX століття. Наприклад, очевидним стає, що церковники невипадково замовляли живописцям портрети Марії Магдалини - вони були вельми фривольні та явно втілювали чоловічі фантазії, впевнене керівництво музею.

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Експозиція "Дідькової хтивості"

До 29 травня на виставці можна побачити роботи Леонардо да Вінчі, Тінторетто, Лукаса Кранаха (Lucas Cranach), Ґвідо Рені та інших видатних майстрів. За словами директора музею Крістофа Кюрцедера (Christoph Kürzeder), експонати надані з найбільших колекцій міст із восьми країн, зокрема, з Флоренції, Копенгагена, Відня та інших європейських культурних центрів.

Як каже Кюрцедер, виставка покликана "показати структурні проблеми та протиріччя, які супроводжували церковне вчення про секс з моменту його зародження до наших днів". Протягом століть мистецтво могло дозволити собі створення образів виключно у заданих християнством рамках, намагаючись при цьому поєднати людське з ідеальним.

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Тема виставки є потенційно вибухонебезпечною, однак, на думку кардинала Маркса, широкий суспільний та внутрішньоцерковний дискурс необхідний. Можливо, виставка створить нові передумови для дискусій. Ще кілька років тому уявити таку виставку було би складно, тим більше - у католицькому закладі. Деякі роботи виглядають напрочуд сміливими, багатогранними, неоднозначними і часто ведуть публіку далеко за рамки церковних вчень, зазначено на сайті музею.

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