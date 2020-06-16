Леонардо да Вінчі - видатний італійський митець, вчений, винахідник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леонардо да Вінчі".

Леонардо да Вінчі (1452 -1519) був не лише митцем, він цікавився також анатомією, інженерною справою, філософією. До його найвідоміших художніх робіт належить картина "Мона Ліза". Вона зберігається в Луврі в Парижі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.