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Леонардо да Вінчі - видатний італійський митець, вчений, винахідник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леонардо да Вінчі".
Леонардо да Вінчі (1452 -1519) був не лише митцем, він цікавився також анатомією, інженерною справою, філософією. До його найвідоміших художніх робіт належить картина "Мона Ліза". Вона зберігається в Луврі в Парижі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Цього року виповнюється пів тисячоліття від дня смерті універсального генія з Тоскани Леонардо да Вінчі. Художник і вчений, незважаючи на своє низьке походження, став однією з найвпливовіших особистостей Ренесансу.