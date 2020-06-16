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Леонардо да Вінчі

Леонардо да Вінчі - видатний італійський митець, вчений, винахідник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леонардо да Вінчі".

Леонардо да Вінчі (1452 -1519) був не лише митцем, він цікавився також анатомією, інженерною справою, філософією. До його найвідоміших художніх робіт належить картина "Мона Ліза". Вона зберігається в Луврі в Парижі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Загадкові картини і таємниці шедеврів живопису

Загадкові картини і таємниці шедеврів живопису 16.06.2020

Шедеври світового живопису мають безліч загадок: від "коду да Вінчі" до "Червоного квадрата" Казимира Малевича. До цього часу багато таємниць не розкриті...

Найдорожчі твори мистецтва (фотогалерея)

Найдорожчі твори мистецтва (фотогалерея) 15.05.2019

Ціни на твори мистецтва, продані на аукціонах, нерідко сягають захмарних висот. Останній приклад - картина Моне "Копиці сіна", яку продали за 110 мільйонів доларів США. Хто дорожче? Дивіться у фотодобірці DW.
Леонардо да Вінчі: ким він був?

Леонардо да Вінчі: ким він був? 02.05.2019

500 років тому помер Леонардо да Вінчі. Художник і вчений, незважаючи на своє низьке походження, став однією з найвпливовіших постатей Ренесансу.

Рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети (фотогалерея) 19.02.2019

Твори Леонардо да Вінчі - одні з найвідоміших в історії мистецтв. Щоправда, нині точиться чимало дискусій, чи деякі з них справді належать руці генія, який помер 500 років тому. Сам же майстер більше цікавився наукою.
Рік да Вінчі: хайп і суперечки навколо генія і через 500 років після його смерті

Рік да Вінчі: хайп і суперечки навколо генія і через 500 років після його смерті 19.02.2019

Цього року виповнюється пів тисячоліття від дня смерті універсального генія з Тоскани Леонардо да Вінчі. Художник і вчений, незважаючи на своє низьке походження, став однією з найвпливовіших особистостей Ренесансу.
2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети

2019-й - рік Леонардо да Вінчі: картини генія та їхні секрети 19.02.2019

Твори Леонардо да Вінчі - одні з найвідоміших в історії мистецтв. Щоправда, нині точиться чимало дискусій, чи деякі з них справді належать руці генія, який помер 500 років тому. Сам же майстер більше цікавився наукою.
Картину да Вінчі Спаситель світу виставлять у музеї Louvre Abu Dhabi

Картину да Вінчі "Спаситель світу" виставлять у музеї Louvre Abu Dhabi 07.12.2017

Музей Louvre Abu Dhabi оголосив, що невдовзі виставить полотно Леонардо да Вінчі "Спаситель світу". У листопаді цю картину продали за рекордні 450 мільйонів доларів на аукціоні Christie's у Нью-Йорку.
Росіянин продав картину Леонардо да Вінчі за рекордні 450 мільйонів доларів

Росіянин продав картину Леонардо да Вінчі за рекордні 450 мільйонів доларів 16.11.2017

На аукціоні Christie's картина Леонардо да Вінчі "Спаситель світу" продана за 450 мільйонів доларів. Це абсолютний рекорд в історії аукціонів живопису.

Така різна Мона Ліза... (13.10.2017) 13.10.2017

Шедевром Леонардо да Вінчі "Моною Лізою" ("Джокондою") людство вперше змогло помилуватися півтисячі років тому. Відтоді її посмішка надихає багатьох митців. Який варіант вам найбільше до вподоби?
Уряд Польщі придбав колекцію, до якої належить відома картина да Вінчі

Уряд Польщі придбав колекцію, до якої належить відома картина да Вінчі 30.12.2016

Власник колекції Адам Кароль Чарторийський продав її польському уряду за 5 відсотків оціночної вартості.
Таємниця Мони Лізи: вчені наблизилися до розгадки?

Таємниця Мони Лізи: вчені наблизилися до розгадки? 10.08.2013

Хто вона – жінка, що її увічнив Леонардо да Вінчі у легендарній картині "Мона Ліза"? Італійські вчені вважають, що наблизилися до розгадки. Її має містити старовинна усипальниця у Флоренції.
Хто кого – Леонардо да Вінчі проти Джорджо Вазарі

Хто кого – Леонардо да Вінчі проти Джорджо Вазарі 14.12.2011

В Італії салахнула незвична полеміка: що є важливішим – наука чи мистецтво, твори да Вінчі чи Джорджо Вазарі? Мистецтвознавці, історики й науковці шукають компроміс.