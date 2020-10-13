Лукас Кранах (Старший)

Чи повернуться до України "Адам і Єва" Кранаха Старшого?

Диптих "Адам і Єва" Лукаса Кранаха Старшого у 1920-х роках вивезли за кордон з Музею мистецтв у Києві і продали на аукціоні. У музеї вважають, що Україна має всі підстави вимагати повернення шедевра.