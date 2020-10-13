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Лукас Кранах (Старший)

Лукас Кранах Старший - німецький художник епохи Відродження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Лукас Кранах".

Лукас Кранах (Старший) (1472 - 1553) був німецьким художником, графіком та книгодрукарем. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи повернуться до України Адам і Єва Кранаха Старшого?

Чи повернуться до України "Адам і Єва" Кранаха Старшого? 13.10.2020

Диптих "Адам і Єва" Лукаса Кранаха Старшого у 1920-х роках вивезли за кордон з Музею мистецтв у Києві і продали на аукціоні. У музеї вважають, що Україна має всі підстави вимагати повернення шедевра.
Німецькі шедеври, які 70 років були заховані у московському спецсховищі

Німецькі шедеври, які 70 років були заховані у московському спецсховищі 11.03.2016

У московському Державному музеї образотворчих мистецтв імені Пушкіна триває виставка "Кранахи. Між Ренесансом та маньєризмом". DW знайомить із трагічною історією цього відомого зібрання.
Побачення через 70 років: Кранах із Німеччини в Москві

Побачення через 70 років: Кранах із Німеччини в Москві 11.03.2016

Одна із сенсацій виставки "Кранахи. Між Ренесансом і маньєризмом" в Москві - возз'єднання колекції Кранахів з німецького міста Готи. DW розглядає експозицію.

"Трофейний" Кранах: виставка втрачених картин митця (07.03.2016) 07.03.2016

У московському Пушкінському музеї відкривається виставка картин Лукаса Кранаха-старшого, які довгий час вважалися втраченими. Вивезені з німецького міста Гота у повоєнні роки полотна лише зараз виставляють на широкий загал.