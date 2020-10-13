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Лукас Кранах Старший - німецький художник епохи Відродження. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Лукас Кранах".
Лукас Кранах (Старший) (1472 - 1553) був німецьким художником, графіком та книгодрукарем. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.