Депутати ЄС - Конгресу США: Маємо спільно допомогти Україні

Понад 100 депутатів парламентів європейських країн закликали США надати терміново необхідну фінансову допомогу Україні, яка зазнала нападу Росії. Україна потребує спільної допомоги європейців та американців, пишуть парламентарі у відкритому листі до своїх колег у Конгресі у Вашингтоні, повідомляє dpa у вівторок, 12 грудня.

"Наша спільна прихильність до свободи і демократії сьогодні на кону", - цитує агенція. Українська армія опинилась під великим тиском, а виживання України як незалежної нації - під загрозою, ідеться у листі.

Підписи під листом поставили депутати парламентів як країн-членів ЄС, так і Європарламенту. Від Німеччини лист звізували депутати різних франкцій Бундестагу - Міхаель Рот (Michael Roth), Нільс Шмід (Nils Schmid), Норберт Реттген (Norbert Röttgen), Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) та Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

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У листі також міститься відповідь на вимогу як республіканців, так і демократів у Конгресі США про те, що Європа повинна робити більше для власної безпеки. Як пишуть європейські депутати, європейці колективно надали стільки ж допомоги, скільки і США. Крім того, витрати на оборону в Європі зросли.

"Ми виступаємо за те, щоб наша відповідь на російську агресивну війну також стала початком реального розподілу тягаря в трансатлантичному партнерстві", - зазначається у листі.

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У Конгресі "зависла" допомога Україні

У жовтні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням про виділення фінансового пакета в розмірі 106 мільярдів доларів, що включає, серед іншого, 61,4 мільярда доларів для допомоги Україні та 14,3 мільярда доларів для підтримки Ізраїлю у війні проти терористичної організації ХАМАС. 7 грудня республіканці, які підтримують допомогу Ізраїлю, але виступають проти нових коштів для України, заблокували цей пакет під час процедурного голосування у Сенаті.

Вже 9 грудня Державний департамент США повідомив, що продовжить продаж Ізраїлю майже 14 тисяч одиниць танкових снарядів без розгляду цього питання в Конгресі, що зазвичай потрібно для продажу зброї іншим державам. Про якісь окремі рішення щодо допомоги Україні не повідомлялося.

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У вівторок, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.