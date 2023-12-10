Байден зустрінеться з Зеленським у Вашингтоні 12 грудня

Володимир Зеленський 11 грудня вирушить до США, де в нього запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 11 грудня, розпочне візит до США, під час якого проведе переговори з президентом США Джо Байденом та низку низку зустрічей, повідомляє пресслужба Офісу президента України (ОПУ).

"11 грудня Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Президент України зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський "фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації". Також серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде "продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році", зауважили в ОПУ.

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Білий дім: Байден зустрінеться із Зеленським 12 грудня

Своєю чергою у Білому домі уточнили, що Байден запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч у вівторок, 12 грудня. Сторони обговорять війну РФ проти України та подальшу підтримку США, пише агенція Reuters.

Крім того, лідери двох країн обговорять "невідкладні потреби" України на тлі суперечок у Конгресі щодо законопроєкту щодо виділення фінансування безпекових заходів, який, зокрема, передбачає військову допомогу Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, це буде третій візит Зеленського до Білого дому з початку повномасштабної війни Росії проти України. Востаннє Зеленський і Байден зустрічалися 21 вересня.

У неділю Зеленський перебував із візитом в Аргентині, де у цей день відбулася інавгурація новообраного президента країни Хав'єра Мілея.