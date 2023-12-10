Вашингтон дозволив продати снаряди Ізраїлю в обхід Конгресу

Держсекретар США Ентоні Блінкен вває, що надзвичайна ситуація вимагає негайного постачання озброєнь Ізраїлю. У такому разі для продажу озброєння за кордон не потрібний розгляд у Конгресі.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки продовжить продаж Ізраїлю майже 14 тисяч одиниць танкових снарядів без розгляду цього питання в Конгресі, що зазвичай потрібно для продажу зброї іншим державам. Про це відомство повідомило в суботу, 9 грудня, і наголосило, що негайний продаж Ізраїлю боєприпасів на суму понад 106 мільйонів доларів - "на користь національній безпеці США".

Через терміновість питання ухвалено рішення відмовитися від його розгляду Конгресом - державний секретар Ентоні Блінкен визначив, що негайного постачання озброєнь ізраїльському уряду "вимагає надзвичайна ситуація". Держдепартамент і Пентагон відзначають, що продажі з армійських запасів США будуть використані Ізраїлем "як стримуючий чинник проти регіональних загроз і для зміцнення національної оборони" і "не змінять фундаментальний військовий баланс у регіоні".

Читайте також: Ватажки терористів ХАМАСу. Хто вони?

У жовтні президент США Джо Байден звертався до Конгресу з проханням про виділення фінансового пакета в розмірі 106 мільярдів доларів, що включає, серед іншого, 61,4 мільярда доларів для допомоги Україні та 14,3 мільярда доларів для підтримки Ізраїлю у війні проти терористичної організації ХАМАС. 7 грудня республіканці, які підтримують допомогу Ізраїлю, але виступають проти нових коштів для України, заблокували цей пакет під час процедурного голосування у Сенаті.

Читайте також: Ескалація на Близькому Сході

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу на Ізраїль ХАМАСу, визнаної в Європейському Союзі, США та більшістю країн Заходу терористичною організацією. Жертвами атаки стали близько 1200 людей, бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 17,7 тисячі людей, з них більшість жінки та діти. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

В умовах припинення вогню, яке тривало з 24 листопада до 1 грудня, завдяки міжнародним зусиллям вдалося звільнити кілька десятків заручників. Втім, у полоні ХАМАСу залишається ще 136 людей.