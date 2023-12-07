Допомога Заходу Україні скоротилася на 87 відсотків - IfW

Обсяги західної допомоги Україні скоротилися до найнижчого рівня від початку російського збройного вторгнення, констатують в Інституті світової економіки у Кілі.

Обсяг допомоги Україні, обіцяної Заходом, знизився на 87 відсотків у річному обчисленні за період з початку серпня по кінець жовтня - з 16 до двох мільярдів євро. Підтримка впала до найнижчого рівня від початку війни Росії проти України, повідомили у четвер, 7 грудня, видання Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) з посиланням на дані Інституту світової економіки в Кілі (IfW).

В IfW зазначають, що тенденція до скорочення допомоги намітилася ще протягом місяців до звітного періоду, а зниження підтримки стосується всіх сфер - гуманітарної, фінансової та військової. "Найсильніше зниження ми спостерігаємо у сфері надання військової допомоги", - констатував експерт Iнституту П'єтро Бомпрецці.

Він пояснив ситуацію, що склалася відсутністю нових партій військової допомоги від США, які досі постачали Україні більше озброєнь, ніж усі інші країни.

З 42 країн, які підтримують Україну, нові пакети допомоги за останні місяці пообіцяли менше половини. Зокрема, США та Європейський Союз майже не взяли на себе жодних нових зобов'язань.

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За даними IfW, з початку війни європейські країни пообіцяли Україні більше допомоги, ніж США, але йдеться переважно про довгострокові гарантії фінансової допомоги, які надали, зокрема, Німеччина, Норвегія, Данія та Великобританія.

Представник німецької партії "Зелених" Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) зауважив, що на тлі скорочення американської допомоги зростає роль Європи, та закликав Німеччину разом із європейськими партнерами без зволікання замовити у виробників ті системи озброєнь, яких Україна потребує, щоб захистити себе.

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Зеленський: Захід не поставив всієї необхідної зброї

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю AP, що Захід так і не надав у повному обсязі всіх озброєнь, необхідних для швидкого контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ). До початку літнього наступу в Україну прибула лише частина з 300 танків, 600 бронемашин і 500 гаубиць, про які просив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Так само українські Повітряні сили досі не отримали винищувачів F-16.

Особливо сильно на фронті відчувається нестача снарядів. Україна відновила власне виробництво боєприпасів, але вона не в змозі сама виробляти їх у необхідних обсягах. "Щодня витрачається від п'яти до восьми тисяч снарядів, такий обсяг не в змозі виробити жодна країна", - заявив RND військовий експерт Європейської ради з міжнародних відносин Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel).

Українські військові також повідомляють, що на найгарячішій ділянці фронту в Авдіївці Росія щодня витрачає у 20-30 разів більше снарядів. Інший військовий експерт Ніклас Мазур (Niklas Masuhr) не виключає, що якщо РФ найближчими тижнями зможе досягти хоча б часткових успіхів, то їй вдасться перехопити ініціативу в наступній фазі війни у 2024 році.