Зеленський про затримку допомоги: Мрії Путіна здійснюються

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський виступив в Національному університеті оборони США. Він наголосив на важливості допомоги Україні.

Блокування Конгресом США допомоги Україні надихає лише президента РФ Володимира Путіна та його кліку. Про це у понеділок, 11 грудня, заявив президент України Володимир Зеленський під час промови в Національному університеті оборони США.

"Якщо хтось надихається невирішеними проблемами на Капітолійському пагорбі, то це лише Путін і його хвора кліка, - цитує Зеленського агенція AFP. - Їхні мрії здійснюються, коли бачать затримки (у допомозі Україні. - Ред.)".

Він наголосив, що Україна бореться не лише за власне існування, але й захищає свободи, які відкрилися в Європі після розпаду Радянського Союзу. "Ми не здамося. Ми знаємо, що робити, і ви можете розраховувати на Україну. І ми так само сподіваємося, що зможемо розраховувати на вас", - сказав Зеленський, додавши, що "Путін повинен програти".

Також український лідер висловив переконання, що політики не повинні "зраджувати солдата", затримуючи допомогу Україні.

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Своєю чергою Ллойд Остін підтвердив відданість своєї країни підтримці України у боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії. "Ми сповнені рішучості показати світові, що Америка не здригнеться, захищаючи нашу свободу", - сказав Остін під час виступу у військовому університеті. "Зобов'язання Америки мають бути виконані, безпека Америки має бути захищена, а слово Америки має бути дотримане", - додав він, цитує dpa.

Зеленський поговорив з Остіном та Брауном

Також у Національному університеті оборони США Зеленський поговорив з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном. "Обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони", - написав глава держави у Telegram.



Зеленський висловив вдячність США за виконання домовленостей, особливо щодо "посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство".

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Нагадаємо, 10 грудня Зеленський прибув із дводенним робочим візитом до Вашингтона. У вівторок, 12 грудня, він повинен зустрітися з президентом США Джо Байденом і лідерами Конгресу від обох партій, включаючи спікера Палати представників від Республіканської партії Майка Джонсона.