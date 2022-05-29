Денісова заявляє про тортури щодо вивезених до Росії маріупольців

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій за першу половину 29 травня.
На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 29 травня (час київський).
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Зеленський відвідав Харківщину, де зустрівся з українськими військовими. Як повідомила пресслужба Офісу президента, під час візиту глава держави вручив нагороди окремим воякам. "Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!" - сказав Зеленський присутнім на зустрічі з ним українським захисникам Харківщини, цитує пресслужба ОП.
++15.47++
Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова розповіла про тортури, погрози страти та примус до співпраці вивезених до Росії жителів Маріуполя. За її словами, щонайменше 10 відсотків містян, які не проходять фільтрацію, визнаються владою РФ "небезпечними для російського режиму". Їх заарештовують, після чого відправляють до колишньої виправної колонії 52 у селищі Оленівка Донецької області або ж везуть до в'язниці у Донецьку.
Денисова вказала, посилаючись на розповіді звільнених із полону, що під час етапування з Маріуполя українським військовим замотували очі скотчем, одягали на голову мішки, зв'язували руки мотузками, а у полоні катували - "погрожували вбивством, били та принижували". За її словами, з особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу Збройних Сил та бійців загону "Азов". Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата на пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали петлю на шию та душили, катували електрострумом, били киянкою та ногами, розповіла Денисова.
++15.37++
У Берліні поблизу Бранденбурзьких воріт у неділю ввечері відбудеться благодійне музичне шоу з метою підтримки України. В музичному заході візьме участь цьогорічний переможець пісенного конкурсу "Євробачення" - український гурт Kalush Orchestra, а також такі гурти й виконавці як "Океан Ельзи", ONUKA і Альона Альона, повідомили організатори.
Переможці "Євробачення" від України Kalush Orchestra
Крім того, у рамках заходу заплановано відеозвернення президента Володимира Зеленського та кількох лідерів низки європейських держав, зокрема канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Мета музичного заходу - привернути увагу світової громадськості до війни в Україні, запевняють організатори.
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Також, за даними посольства України в Німеччині, серед учасників заходу будуть і брати Клички, котрі теж звертатимуться відеозв'язком. Шоу, що розпочнеться о 21:00 за київським часом, транслюватиметься на українських телеканалах, причетних до всеукраїнського телемарафону. Вхід на концерт безкоштовний, а зібрані пожертви підуть на медичне обладнання для лікарень України, обіцяють організатори. Очікується, що захід відвідають близько 15 тисяч учасників.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
Kalush Orchestra з України - переможці "Євробачення-2022" у Турині
Гурт Kalush Orchestra вважався фаворитом "Євробачення" ще до початку конкурсу в Турині. І справа не лише у європейській солідарності з Україною. У пісні Stefania країні знову вдалося стильно поєднати сучасну музику з народною, а на сцені прикрасити номер лаконічною, але виразною графікою.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
2. Сем Райдер, Великобританія
Завдяки Сему Райдеру Великобританія гідно заявила про себе на конкурсі "Євробачення". У композиції Space Man багато музичних цитат, присвячених Елтону Джону, Фредді Меркьюрі та Девіду Боуї.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
3. Шанель, Іспанія
Тверк, виконаний на сцені "Євробачення-2022" Шанель, мабуть, зробив свою справу. У представниці Іспанії, яку звати так само, як і легендарний французький будинок моди, багато шанувальників не лише в Турині.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
4. Корнелія Якобс, Швеція
Пісня Hold me closer у виконанні Корнелії Якобс та постановка номера на "Євробаченні" в Турині - результат копіткої роботи. Варто послухати і подивитися.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
5. Konstrakta, Сербія
Назва пісні In corpore sano - цитата з вислову "У здоровому тілі - здоровий дух". Експериментальною виявилася не лише композиція в жанрі інді-поп, а й постановка номера, під час якого Konstrakta постійно миє у тазі руки. Так співачка висміює завищені суспільні уявлення про красу та здоров'я.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
6. Mahmood & BLANCO, Італія
Пісня у виконанні популярних в Італії Махмуда та Ріккардо Фаббриконі, який виступає під сценічним ім'ям BLANCO, називається Brividi. Мабуть, тільки італійською мовою можна так красиво назвати мурашки на шкірі. Балада з Італії - одна з найкрасивіших на "Євробаченні-2022". А переможці фестивалю в Сан-Ремо - точно найстильніші.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
7. Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова
На "Євробаченні-2022" Молдова не стала вкотре вдаватися до заступництва Філіпа Кіркорова. У результаті вийшла запальна суміш фольку та рок-н-ролу на пісню Trenuletul про поїздку поїздом, що йде з Кишинева до Бухареста.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
8. Аманда Георгіаді Тенфіорд, Греція
У трихвилинній мелодрамі Die Togheter у виконанні Аманди Георгіаді Тенфіорд на сцені в Турині обійшлося без складних технічних трюків, якими відомі постановки на конкурсі грека Фокаса Євангеліноса. Новий грецький мінімалізм?
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
9. Маро, Португалія
Назва пісні Saudade, saudade у виконанні Маро найкраще відображає настрій багатьох композицій на "Євробаченні-2022". У цьому португальському слові є все: туга, ностальгія, меланхолія. Фаду - мабуть, найкращий музичний жанр для таких емоцій.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
10. Subwoolfer, Норвегія
Під звуки електропопа норвезький колектив пропонує нагодувати вовка бананами: Give that wolf a banana. Маски вовків норвежці на "Євробаченні" не знімають і тролять публіку і журналістів.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
11. S10, Нідерланди
Сценічне ім'я S10 представниці Нідерландів на конкурсі - похідне від її справжнього імені Стін. Гуглити S10 - даремно витрачати час: неминуче потрапляєш на опис мобільного телефону. Композиція De Diepte (глибина) - це нагадування про важкі часи, коли виконавиця страждала на глибоку депресію.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
12. Охман, Польща
Сильний голос Охману дістався, мабуть, у спадок. Його дідусь був у Польщі знаменитим оперним співаком.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
13. Стефан, Естонія
Стефана по праву можна назвати естонським Джонні Кешем: за гарний низький голос і кантрі-баладу Hope ("Надія"), виконану ним на "Євробаченні-2022" у Турині.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
14. Моніка Лю, Литва
Французький шансон литовською? Це можливо на "Євробаченні" - у виконанні Моніки Лю. Вона буквально загіпнотизувала глядачів плавними похитуваннями під пісню Sentimentai та зачіскою, що нагадує стрижку Мірей Матьє.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
15. Шелдон Райлі, Австралія
Свою любов до екстравагантного одягу представник Австралії Шелдон Райлі пояснив ще й тим, що у дитинстві мама не дозволяла йому вбиратися. Натомість тепер він носить усе, що йому подобається, причому не лише на сцені.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
16. Надір Рустамлі, Азербайджан
На "Євробаченні" в Турині Азербайджан пішов звичним для цієї країни шляхом і представив композицію, написану міжнародним колективом, який створив не один хіт "Євробачення". Балада Fade to black у виконанні Надіра Рустамлі згодилася б і для прогнозу погоди: у ній часто й пронизливо звучить слово "the weather".
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
17. Маріус Беар, Швейцарія
Із голосом легендарного Луї Армстронга порівнюють низький голос Маріуса Беара. Він виконав у Турині джазову баладу Boys do cry. Але не всі хлопці можуть плакати так гарно, як заспівав представник Швейцарії.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
18. WRS, Румунія
Композиція Llamame ("Зателефонуй мені") - приклад ще одного несподіваного міксу на "Євробаченні" у Турині: балканський фольклор та сальса. За Урса (так вимовляється ім'я виконавця) проголосувало чимало глядачів.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
19. Джеремі Макізе, Бельгія
Спів для представника Бельгії на "Євробаченні-2022" у Турині - хобі. Основний вид діяльності Джеремі Макізе - гра у футбол. Він є воротарем одного з клубів другої ліги у Бельгії.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
20. Роза Лінн, Вірменія
У 2021 році через війну за Нагірний Карабах Вірменія пропустила конкурс, але гідно повернулася з піснею Snap у виконанні Рози Лінн. Розлучитися з коханою людиною далеко не так просто, як обірвати аркуші паперу, якими були обклеєні декорації на сцені "Євробачення" під час виконання її пісні.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
21. The Rasmus, Фінляндія
На "Євробаченні-2022" Фінляндія зробила ставку на безпрограшний варіант і відправила в Турін відомий рок-гурт The Rasmus. Але навіщо солісту дали із собою у дорогу жовтий дощовик? Дощ йшов в Італії лише на церемонії відкриття.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
22. We are domi, Чехія
У складі електропоп-тріо - солістка Домініка і два музиканти з Норвегії, які живуть у Чехії. Чим не символ нової об'єднаної Європи!
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
23. Systur, Ісландія
Сестри з Ісландії виконали в Турині кантрі-баладу в стилі 1970-х рідною мовою. Було зовсім незрозуміло, але дуже гарно. Без знання ісландської написати назву пісні можна тільки, використовуючи функцію copy & paste, тому обмежимося перекладом: "З сонцем, яке з кожним днем все вище". Це - про надію на краще.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
24. Alvan & Ahez, Франція
Франція у Турині відмовилася від традиційного шансону (його на "Євробаченні-2022" виконала учасниця з Литви), а знову продемонструвала свою культурну різноманітність. Вперше після 1996 року на конкурсі прозвучала пісня бретонською мовою.
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''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
25. Малік Гарріс, Німеччина
Малік Гарріс родом із американо-німецької родини. Але з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс він лише однофамілець. Хоча проти такої спорідненості Малік нічого не мав би проти, зізнався він в інтерв'ю DW. Представник Німеччини посів на конкурсі у Турині останнє місце.
Автор: Андрій Бреннер