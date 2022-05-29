Денісова заявляє про тортури щодо вивезених до Росії маріупольців

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій за першу половину 29 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 29 травня (час київський).

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Зеленський відвідав Харківщину, де зустрівся з українськими військовими. Як повідомила пресслужба Офісу президента, під час візиту глава держави вручив нагороди окремим воякам. "Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!" - сказав Зеленський присутнім на зустрічі з ним українським захисникам Харківщини, цитує пресслужба ОП.

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Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова розповіла про тортури, погрози страти та примус до співпраці вивезених до Росії жителів Маріуполя. За її словами, щонайменше 10 відсотків містян, які не проходять фільтрацію, визнаються владою РФ "небезпечними для російського режиму". Їх заарештовують, після чого відправляють до колишньої виправної колонії 52 у селищі Оленівка Донецької області або ж везуть до в'язниці у Донецьку.

Денисова вказала, посилаючись на розповіді звільнених із полону, що під час етапування з Маріуполя українським військовим замотували очі скотчем, одягали на голову мішки, зв'язували руки мотузками, а у полоні катували - "погрожували вбивством, били та принижували". За її словами, з особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу Збройних Сил та бійців загону "Азов". Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата на пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали петлю на шию та душили, катували електрострумом, били киянкою та ногами, розповіла Денисова.

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У Берліні поблизу Бранденбурзьких воріт у неділю ввечері відбудеться благодійне музичне шоу з метою підтримки України. В музичному заході візьме участь цьогорічний переможець пісенного конкурсу "Євробачення" - український гурт Kalush Orchestra, а також такі гурти й виконавці як "Океан Ельзи", ONUKA і Альона Альона, повідомили організатори.

Переможці "Євробачення" від України Kalush Orchestra

Крім того, у рамках заходу заплановано відеозвернення президента Володимира Зеленського та кількох лідерів низки європейських держав, зокрема канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Мета музичного заходу - привернути увагу світової громадськості до війни в Україні, запевняють організатори.

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Також, за даними посольства України в Німеччині, серед учасників заходу будуть і брати Клички, котрі теж звертатимуться відеозв'язком. Шоу, що розпочнеться о 21:00 за київським часом, транслюватиметься на українських телеканалах, причетних до всеукраїнського телемарафону. Вхід на концерт безкоштовний, а зібрані пожертви підуть на медичне обладнання для лікарень України, обіцяють організатори. Очікується, що захід відвідають близько 15 тисяч учасників.

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