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ПолітикаПівнічна Корея

Делегації Росії та Китаю відвідали святковий парад КНДР

Анастасія Шепелева
9 вересня 2023 р.

Північна Корея провела у Пхеньяні військовий парад з нагоди 75-річчя заснування КНДР. Його відвідали російська та китайська делегації.

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Кім Чн Ин біля північнокорейського атомного підводного човна 8 вересня
Кім Чн Ин біля північнокорейського атомного підводного човна 8 вересняФото: KCNA via REUTERS

У Пхеньяні в суботу, 9 вересня, пройшов військовий парад до 75-ї річниці проголошення КНДР. На ньому були присутні північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, а також російські дипломати та високопоставлена китайська делегація, повідомили державні ЗМІ.

У параді брали участь "воєнізовані сили" Північної Кореї, а не солдати регулярної армії, і, схоже, не демонструвалась заборонена зброя, зокрема міжконтинентальні балістичні ракети, зауважує агентство AFP. 

Воєнізовані бригади в уніформі їхали на тракторах і у великих червоних вантажівках. Кім спостерігав за парадом зі своєю маленькою дочкою.

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Крім дипломатів з РФ, на заході був присутній російський військовий ансамбль пісні та танцю.

Президент Росії Володимир Путін надіслав Кіму привітання, закликавши "розширювати двосторонні зв'язки в усіх сенсах". 

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Кім зустрінеться з Путіним у вересні - ЗМІ

Військовий парад у Північній Кореї цього року провели вже втретє. Попередній організували 27 липня з нагоди 70-ї річниці підписання перемир'я в Корейській війні. У Пхеньяні цю дату відзначають як день перемоги. На заході був присутній міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

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Днями американські ЗМІ повідомили, що Кім приїде бронепотягом у Росію на зустріч з Путіним, коли у Владивостоці 10-13 вересня проходитиме Східний економічний форум. За їхніми даними, російська сторона хоче домовитись про отримання артилерійських снарядів і протитанкових ракет для підтримки війни проти України, а північнокорейська хоче дістати технології для супутників і атомних підводних човнів, а також продовольчу допомогу.

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