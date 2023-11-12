Українська делегація в США обговорить зміцнення оборони - ОП

На тлі дискусій у Конгресі щодо подальшого фінансування допомоги Україні до США прибула українська делегація. Вона планує обговорити зміцнення оборони, поглиблення співпраці та "формулу миру".

У США в неділю, 12 листопада, прибула українська делегація, очолювана віцепрем'єр-мінсітеркою, міністеркою економіки Юлією Свириденко, повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Делегація обговорюватиме зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці, українську "формулу миру" і "ще багато важливих тем".

Єрмак не уточнив, з ким саме заплановані переговори урядовців, утім зазначив, що сам матиме зустрічі в Білому Домі, Конгресі, аналітичних центрах, а також з представниками громадських організацій.

У США закінчуються гроші на допомогу Україні

Цього тижня міністерство оборони США повідомило, що використало вже 95 відсотків від початкових 62,3 мільярда доларів, які були виділені на підтримку України. Пентагон зауважив, що пакети допомоги Україні "стають меншими", і закликав Конгрес ухвалити додатковий бюджетний запит на фінансування цих потреб.

Тим часом у Конгресі тривають дискусії щодо виділення додаткових коштів Україні. У жовтні президент США Джо Байден спрямував до Конгресу запит на додаткове фінансування безпекових потреб на загальну суму 105,85 мільярда доларів. З них 61,4 мільярда доларів передбачаються на допомогу Україні, а 14,3 мільярда доларів - на потреби Ізраїлю.

Однак республіканці наполягають на розділенні допомоги Україні та Ізраїлю. Палата представників уже схвалила окремий законопроєкт про виділення фінансування Ізраїлю, однак демократи заблокували його ухвалення в Сенаті. Вони, так само, як і Білий дім, наполягають на об'єднанні допомоги двом країнам.