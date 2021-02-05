COVID-19: на Прикарпатті запроваджують жорсткий карантин

Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила запровадити на території регіону карантин "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу. Рішення щодо цього ухвалено в середу, 17 лютого, на засіданні комісії за участю міністра охорони здоров'я України Максима Степанова та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

"Ситуація щодо поширення коронавірусної хвороби залишається напруженою, а в Івано-Франківській області вона вже, я б сказав, майже критична", - заявив Ляшко під час засідання. "Останні 10 днів спостерігається значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, і що найбільше нас лякає - госпіталізацій", - наголосив він.

На тлі цього Ляшко вказав на брак ліжок для пацієнтів із коронавірусом у COVID-лікарнях Прикарпаття. Для запобігання поширенню небезпечної хвороби в регіоні вирішено запровадити карантин "червоного" рівня з 22 до 28 лютого. У цей період заклади громадського харчування можуть працювати лише навинос. Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали мають тимчасово припинити роботу. Крім того, на час дії жорстких карантинних обмежень у регіоні заборонено проведення культурних і релігійних заходів, а також очне навчання учнів 5-11 класів.

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"Без додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів подолати або стримати це стрімке поширення коронавірусної хвороби неможливо", - визнав Ляшко.

Крім того, невдовзі розглядатиметься питання щодо запровадження обмежень на в'їзд та виїзд з Івано-Франківської області.

Нещодавно повідомлялося, що в лікарнях в Івано-Франківській області, що лікують хворих із коронавірусом, уже заповнені близько 73 відсотки ліжок, а кількість активних хворих перевищує столичні показники. При цьому в деяких населених пунктах Прикарпаття показник заповнюваності ліжок у лікарнях для COVID-пацієнтів перевищує 90 відсотків, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Як повідомлялося, раніше цього дня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення повернути адаптивний карантин. Його дія розпочнеться 24 лютого і триватиме щонайменше до 30 квітня. Уряд встановив, що з 24 лютого на всій території України буде "жовтий" рівень епіднебезпеки.