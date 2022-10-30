МЗС України відповіло на заяву РФ щодо переговорів

РФ заявила про готовність до переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні. В українському МЗС однак вважають, що це є черговою димовою завісою, аби виграти час на тлі поразок російської армії.

Міністерство закордонних справ України вважає заяву РФ про готовність до переговорів щодо війни проти України черговою димовою завісою. Про це у неділю, 30 жовтня, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Заява Лаврова (глави МЗС РФ. - Ред.) про готовність до переговорів є не що інше, як чергова димова завіса, аби виграти час на тлі поразок російської армії", - написав він у Facebook.

За словами Ніколенка, єдиною реалістичною пропозицією має бути негайне припинення Росією війни проти України та виведення російських військ із української території за межі кордонів станом на 1991 рік.

При цьому він наголосив, що той, хто дійсно прагне переговорів, "не знищує енергетичну систему країни, щоб її населення замерзло взимку, не займається масовими стратами цивільних людей, не обстрілює житлові квартали, не оголошує мобілізацію додаткових 300 тисяч військовослужбовців, не блокує поставки зернових, не висуває ультиматумів". "Допоки Росія продовжує скоювати злочини в Україні, відповідь має бути одна - на полі бою", - переконаний речник українського МЗС.

Готовність РФ до переговорів?

Напередодні в Москві вчергове запевнили щодо готовності керівництва РФ до переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні. "Готовність Росії, включно з її президентом Путіним, до переговорів, залишається незмінною", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого цитує "Інтерфакс".

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За його словами, "за останні пів року було кілька ініціатив з боку американців і деяких інших західних колег, які просили про телефонні розмови з російським лідером". "Ми завжди будемо готові вислухати можливі пропозиції щодо зниження напруженості західних колег", - зазначив Лавров. За його словами, російська сторона "завжди готова вислухати західних колег, якщо вони звернуться з черговим проханням організувати розмову". "Якщо до нас звертатимуться з реалістичними пропозиціями, що спираються на принципи рівноправності та взаємної поваги інтересів, спрямованими на пошук компромісів і балансу інтересів усіх країн у цьому регіоні, за нами, як це завжди було в минулому, справа не стане", - запевнив російський посадовець.

В РФ хочуть домовлятися з Вашингтоном

Водночас речник глави російської держави Дмитро Пєсков поскаржився на неможливість досягти домовленості з президентом України Володимиром Зеленським, так як нібито вирішальний голос - за Вашингтоном. "Ну, неможливо про щось говорити, наприклад, із Києвом. У Києві є президент, законний президент України пан Зеленський, але досягати з ним якихось домовленостей, ґрунтуючись на березневому досвіді, можна, але ці домовленості нічого не варті, тому що за вказівкою ззовні, вони можуть бути скасовані моментально", - сказав він в інтерв'ю каналу "Росія 1".

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При цьому Пєсков заявив, що Путін і президент США Джо Байден могли би розпочати переговори на основі проєкту "гарантій безпеки", який РФ розіслала до повномасштабного вторгнення в Україну. У проєкті РФ вимагала нерозширення НАТО і повернення військового потенціалу та інфраструктури Альянсу в Європі на позиції 1997 року.

Нагадаємо, на початку жовтня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо неможливості переговорів з Володимиром Путіним.