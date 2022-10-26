Конгресмени відкликали листа до Байдена про переговори з РФ

Група ліберальних конгресменів-демократів на чолі з Прамілою Джаяпал відкликала свій лист на адресу президента США Джо Байдена із закликом розпочати з Росією прямі переговори, які могли б призвести до припинення війни в Україні. "Лист був складений кілька місяців тому, але, на жаль, був опублікований співробітниками без перевірки. Як голова групи я беру на себе відповідальність за це", - пояснила Джаяпал у заяві, поширеній у вівторок, 25 жовтня.

За словами політикині, цей лист дехто плутає з нещодавньою заявою лідера республіканської меншості в Палаті представників Конгресу США Кевіна Маккарті, який погрожує припиненням допомоги Україні у разі приходу республіканців до влади. "Близькість цих заяв створила прикру видимість того, що демократи, які рішуче і одноголосно підтримали та проголосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу, так чи інакше пов'язані з республіканцями, які прагнуть перекрити американську підтримку для президента Зеленського та українських сил", - додала голова групи ліберальних конгресменів-демократів.

"Час у дипломатії - це все"

У листі, підписаному 30 конгресменами-демократами та направленому до Білого дому 24 жовтня, говорилося, що поряд із продовженням військової та фінансової допомоги Україні Байден має розпочати прямі переговори з Росією, щоб знайти "реалістичні рамкові умови для припинення вогню", оскільки альтернативою дипломатичному вирішенню стане затяжна війна з катастрофічними ризиками, що не прораховуються. Підписанти звернення зазначали, що рамкові умови мають включати низку стимулів для припинення війни, у тому числі ослаблення санкцій проти Росії та узгодження спільно зі світовою спільнотою гарантій безпеки вільної та незалежної України, прийнятних насамперед для самих українців.

Зіткнувшись із критикою з боку однопартійців, дехто з тих, хто підписав лист, дистанціювалися від нього. "Час у дипломатії - це все. Я підписала цей лист 30 червня, але з того часу багато що змінилося. Я б не підписала його сьогодні", - написала в Twitter демократка Сара Джейкобс. "Ми маємо продовжувати підтримувати Україну в економічному та військовому відношенні, щоб дати їй важелі, необхідні для припинення цієї війни", - додала вона.

Держдеп: І демократи, і республіканці за продовження допомоги Україні

Прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що як демократи, так і республіканці підтримують продовження допомоги Україні, і що, на його думку, лист не поставить під сумнів підтримку США. "Останніми днями ми чули від демократів, ми чули від республіканців, що вони розуміють необхідність продовження підтримки України, відстоювання принципів, які тут відіграють роль", - сказав він на брифінгу.

США - один із головних союзників України, який надає багатомільярдну допомогу, зокрема військову. На тлі російської агресії в Україні Вашингтон запровадив проти Росії кілька пакетів санкцій.

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