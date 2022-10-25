Соратники Байдена закликали його до переговорів із РФ

Із закликом почати з Москвою прямі переговори про припинення війни в Україні до президента США звернулися 30 конгресменів-демократів. Це перший випадок, коли Байдена закликають змінити курс соратники по партії.

Група конгресменів від Демократичної партії надіслала президенту США Джо Байдену лист із закликом розпочати з Росією прямі переговори, які могли б призвести до припинення війни в Україні. Звернення підготували 30 ліберальних конгресменів-демократів на чолі з Прамілою Джаяпал, повідомила ввечері понеділка, 24 жовтня, газета The Washington Post із посиланням на копію листа.

На думку авторів послання, Байден поряд із продовженням військової та фінансової допомоги Україні має розпочати прямі переговори з Росією, щоб знайти "реалістичні рамкові умови для припинення вогню", оскільки альтернативою дипломатичному рішенню стане затяжна війна з катастрофічними ризиками, яких неможливо прорахувати.

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Послаблення санкцій і гарантії безпеки

Підписанти звернення вважають, що рамкові умови мають містити низку стимулів для припинення війни, зокрема ослаблення санкцій проти Росії та узгодження спільно зі світовим співтовариством гарантій безпеки вільної та незалежної України, прийнятної насамперед для самих українців.

Як зазначає The Washington Post, це перший випадок, коли група соратників Байдена по партії закликає його різко змінити курс щодо війни в Україні.

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У Білому домі не готові підтримати ініціативу конгресменів

У Білому домі та Держдепартаменті США, коментуючи лист конгресменів-демократів, дали зрозуміти, що Джо Байден, як і раніше, проти прямих переговорів із Росією. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі сказав, що переговори з Росією без участі України, як і раніше, неможливі. Зі свого боку прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що США не бачать ознак готовності Росії вести діалог і докладати дипломатичних зусиль.

США - один із головних союзників України, який надає їй багатомільярдну допомогу, зокрема військову. На тлі російської агресії в Україні Вашингтон ввів проти Росії кілька пакетів санкцій.