Через ураган "Хелен" у США загинуло понад 60 людей

Через ураган "Хелен" у США загинуло понад 60 людей29 вересня 2024 р.
Щонайменше 64 людини загинули після смертоносної ходи урагану "Хелен" через південний схід США. Як повідомляє AP, руйнівний вітер та зливи спричинили масштабні руйнування і знеструмили мільйони людей.
У Північній Кароліні, де загинули щонайменше 25 людей, ураган спричинив найсильнішу за останнє століття повінь. Також повідомляється про загибель людей у Флориді, Джорджії, Північній Кароліні та Вірджинії. За попередніми оцінками AccuWeather, загальний збиток і економічні втрати від "Хелен" у США становлять від 95 до 110 мільярдів доларів.
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Драматичний порятунок 50 людей із даху лікарні
Серед 11 підтверджених смертей у Флориді було дев'ять людей, які потонули у своїх будинках. Для порятунку деяких постраждалих довелося використовувати вертольоти. Так, у місті Юнікой штату Теннессі у п'ятницю за допомогу гелікоптера врятували з даху лікарні п'ять десятків пацієнтів і працівників. За кілька годин до їхнього порятунку сенатор Білл Гегерті закликав офіційних осіб США доставити ресурси людям, оточеним водою, назвавши ситуацію "дуже важкою".
Президент США Джо Байден у суботу заявив, що наслідки урагану є "приголомшливими", а також пообіцяв надіслати допомогу. Він також схвалив декларацію про стихійне лихо для Північної Кароліни, надаючи федеральне фінансування постраждалим. "Ураган залишається небезпечним і смертоносним, він забирає життя людей, і загроза повеней залишається високою", - попередила віцепрезидентка США Камала Гарріс.
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Ураган "Хелен" зайшов на Флориду 26 вересня, а потім змістився в сусідні штати. Швидкість вітру сягала до 225 кілометрів на годину, урагану було присвоєно четверту категорію ("надзвичайно небезпечний"). Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (National Oceanic and Atmospheric Administration) прогнозує цьогорічний сезон ураганів за кількістю як "вище середнього" через рекордно теплі температури океану.