Через ураган "Хелен" у США загинуло понад 60 людей

Щонайменше 64 людини загинули у результаті урагану "Хелен" на південному сходу США. Збитки від негоди оцінюють у близько 100 мільярдів доларів.

Щонайменше 64 людини загинули після смертоносної ходи урагану "Хелен" через південний схід США. Як повідомляє AP, руйнівний вітер та зливи спричинили масштабні руйнування і знеструмили мільйони людей.

У Північній Кароліні, де загинули щонайменше 25 людей, ураган спричинив найсильнішу за останнє століття повінь. Також повідомляється про загибель людей у Флориді, Джорджії, Північній Кароліні та Вірджинії. За попередніми оцінками AccuWeather, загальний збиток і економічні втрати від "Хелен" у США становлять від 95 до 110 мільярдів доларів.

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Драматичний порятунок 50 людей із даху лікарні

Серед 11 підтверджених смертей у Флориді було дев'ять людей, які потонули у своїх будинках. Для порятунку деяких постраждалих довелося використовувати вертольоти. Так, у місті Юнікой штату Теннессі у п'ятницю за допомогу гелікоптера врятували з даху лікарні п'ять десятків пацієнтів і працівників. За кілька годин до їхнього порятунку сенатор Білл Гегерті закликав офіційних осіб США доставити ресурси людям, оточеним водою, назвавши ситуацію "дуже важкою".

Президент США Джо Байден у суботу заявив, що наслідки урагану є "приголомшливими", а також пообіцяв надіслати допомогу. Він також схвалив декларацію про стихійне лихо для Північної Кароліни, надаючи федеральне фінансування постраждалим. "Ураган залишається небезпечним і смертоносним, він забирає життя людей, і загроза повеней залишається високою", - попередила віцепрезидентка США Камала Гарріс.

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Ураган "Хелен" зайшов на Флориду 26 вересня, а потім змістився в сусідні штати. Швидкість вітру сягала до 225 кілометрів на годину, урагану було присвоєно четверту категорію ("надзвичайно небезпечний"). Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (National Oceanic and Atmospheric Administration) прогнозує цьогорічний сезон ураганів за кількістю як "вище середнього" через рекордно теплі температури океану.