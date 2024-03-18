Через УПЦ МП: лобісти Новинського зі США погрожують нардепам

Американська лобістська організація направила депутатам Верховної Ради України листа з погрозами на тлі роботи над законопроєктом про заборону Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомив у понеділок, 18 березня, народний депутат Володимир В'ятрович, котрий представляє фракцію "Європейська солідарність".

"Щойно завершилося засідання комітету на якому розглядали безпрецедентну ситуацію - листа з погрозами на ім'я депутатів Верховної Ради України з приводу законопроєкту про заборону Російської православної церкви (РПЦ) від американської адвокатської контори, яка зазначає, що представляє інтереси так званої Української православної церкви Московського патріархату. Як виявилося, контора фінансується підсанкційним колишнім депутатом Вадимом Новинським", - написав нардеп у Facebook.

До допису він додав фотокопію самого листа з погрозами.

За словами В'ятровича, він з колегами вирішили звернутися до Служби безпеки України (СБУ), щоб та проінформувала про ситуацію своїх колег зі США.

"Для мене цей лист із погрозами, який з'явився незабаром після ухвалення комітетом правок до другого читання до законопроєкту про релігійні організації, є свідченням того, що ми справді підготували якісний проєкт, який може спинити вплив російської церкви в Україні", - переконаний депутат.

Він також повідомив, що комітет підтримав його пропозицію щодо звернення до керівництва Ради, щоб включити цей проєкт у порядок денний на найближчому пленарному засіданні. "Його ухвалення як закону - питання національної безпеки України!" - зазначив В'ятрович.

Читайте також: Заборона УПЦ МП: у "Чесно" дізнались, які нардепи блокують

Законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні

18 жовтня 2023 року Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про заборону церков, пов'язаних з РФ , зокрема УПЦ МП. У листопаді українські ЗМІ писали, що Шостий апеляційний адміністративний суд визнав приналежність УПЦ МП до РПЦ. Крім того, нещодавно СБУ повідомила, що знешкодила масштабну агентурну мережу ФСБ, що діяла під прикриттям УПЦ МП.

За даними ЗМІ, інформація про те, що Новинський підписав договір про лобіювання інтересів УПЦ МП з американськими лобістами, з'явилася ще в жовтні 2023 року. Раніше журналісти повідомляли, що Новинський перебуває за кордоном і в Україну повертатися не збирається.

Читайте також: В Україні заарештували "приховані" активи Новинського на 10,5 млрд гривень