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Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович - український історик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Володимир В'ятрович".

Володимир В'ятрович закінчив історичний факультет Львівського університету. Викладав в Українському католицькому університеті, працював в Українському науковому інституті Гарвардського університету. З 2014-го до 2019 року - директор Українського інституту національної пам'яті. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

СБУ закрила справу щодо держзради Кучми і Єрмака

СБУ закрила справу щодо "держзради" Кучми і Єрмака 13.01.2021

У квітні 2020 року суд зобов'язав СБУ розпочати розслідування щодо Андрія Єрмака і Леоніда Кучми за фактом можливого здійснення державної зради під час роботи в ТКГ.
Історичні суперечки України і Польщі: чи є шанс відновити діалог

Історичні суперечки України і Польщі: чи є шанс відновити діалог 29.07.2020

У МЗС Польщі сподіваються на відновлення роботи польсько-українського форуму істориків. Але для цього з боку Варшави потрібні не лише заяви, але й конкретні кроки.
Антон Дробович: Національну пам'ять не варто перетворювати на пропаганду

Антон Дробович: "Національну пам'ять не варто перетворювати на пропаганду" 18.12.2019

Що буде із декомунізацією? Як варто підходити до опрацювання історії? Новий керівник Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів в інтерв'ю DW про перші кроки на посаді.

Апеляційний суд залишив у Києві проспекти Бандери та Шухевича

Апеляційний суд залишив у Києві проспекти Бандери та Шухевича 09.12.2019

Апеляційний суд Києва скасував рішення нижчої інстанції про незаконність перейменування двох проспектів у Києві, повідомив народний депутат Володимир В'ятрович.
Головою Українського інституту національної пам'яті призначений Антон Дробович

Головою Українського інституту національної пам'яті призначений Антон Дробович 04.12.2019

Уряд України призначив новим очільником Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича. Колишній голова інституту Володимир В'ятрович назвав це рішення уряду неправильним.
Володимир В'ятрович стане народним депутатом замість Ірини Луценко

Володимир В'ятрович стане народним депутатом замість Ірини Луценко 12.11.2019

Ексочільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович стане народним депутатом від "Європейської солідарності". Він замінить у Раді Ірини Луценко, яка вже склала повноваження народного депутата.

Успіхи і помилки В'ятровича на чолі Інституту національної пам'яті (19.09.2019) 19.09.2019

За п'ять років роботи в Інституті національної пам'яті Володимир В'ятрович розпочав декомунізацію, відкрив архіви КДБ та популяризував українську історію. Водночас його різка позиція замість примирення і компромісів призвела до низки конфліктів.

Уряд України звільнив Володимира В'ятровича

Уряд України звільнив Володимира В'ятровича 18.09.2019

Кабінет міністрів України звільнив Володимира В'ятровича з посади очільника Українського інституту національної пам'яті.
Рекомунізація. Чому українським вулицям повертають попередні назви

Рекомунізація. Чому українським вулицям повертають попередні назви 11.07.2019

В Україні скасовують здійснені у процесі декомунізації перейменування вулиць, яким повертають попередні назви. Причиною цього є політичний вакуум та політично ангажовані суди, вважають експерти.
Частина родичів загиблих на Майдані протестують проти проекту меморіалу

Частина родичів загиблих на Майдані протестують проти проекту меморіалу 22.03.2019

Зупинити нищення історичного ландшафту місця масових розстрілів демонстрантів на Майдані - таку вимогу висунула до влади частина родичів загиблих демонстрантів. Офіційні особи заперечують справедливість цих вимог.
В'ятрович заявив про фактичне завершення декомунізації в Україні

В'ятрович заявив про "фактичне завершення" декомунізації в Україні 10.02.2018

За словами директора Українського інституту національної пам'яті В'ятровича, за останні три роки в рамках так званої декомунізації перейменували майже тисячу населених пунктів і демонтували всі пам'ятники Леніну.
Андрій Бондар: Чи варто рубати чужі ікони, або Що сказав В'ятрович

Андрій Бондар: Чи варто рубати чужі ікони, або Що сказав В'ятрович 29.01.2018

"Резонанс змушує сильно замислитися. А він показав, що люди не просто не готові змінюватися. Вони навіть і думати про це не бажають", - Андрій Бондар спеціально для DW.
Відносини України і Польщі: монополії на правду бути не може

Відносини України і Польщі: монополії на правду бути не може 17.11.2017

На тлі скандалу довкола заборони в'їзду до Польщі українців із "антипольською позицією" громадянське суспільство двох країн закликає до конструктивного діалогу.

У Польщі планують заборонити в'їзд українцям з антипольськими поглядами

У Польщі планують заборонити в'їзд українцям з "антипольськими поглядами" 02.11.2017

Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив про запуск процедур заборони в'їзду українцям з "антипольськими поглядами".
У Києві протестували проти знищення графіті часів Майдану на Грушевського

У Києві протестували проти знищення графіті часів Майдану на Грушевського 03.09.2017

Протестувальники розбили скляні двері та розписали фарбою вітрини крамниці "Емпоріум" на вулиці Грушевського у Києві. Перед цим з фасаду магазину видалили графіті часів Майдану.
Війна пам’ятників. Нове загострення у відносинах Києва та Варшави

Війна пам’ятників. Нове загострення у відносинах Києва та Варшави 28.04.2017

Українська реакція на події в Грушовичах мала бути стриманішою, але доля українсько-польських відносин зараз - у руках Варшави, впевнені експерти.
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