Володимир В'ятрович

Андрій Бондар: Чи варто рубати чужі ікони, або Що сказав В'ятрович

"Резонанс змушує сильно замислитися. А він показав, що люди не просто не готові змінюватися. Вони навіть і думати про це не бажають", - Андрій Бондар спеціально для DW.