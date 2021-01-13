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Володимир В'ятрович - український історик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Володимир В'ятрович".
Володимир В'ятрович закінчив історичний факультет Львівського університету. Викладав в Українському католицькому університеті, працював в Українському науковому інституті Гарвардського університету. З 2014-го до 2019 року - директор Українського інституту національної пам'яті. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За п'ять років роботи в Інституті національної пам'яті Володимир В'ятрович розпочав декомунізацію, відкрив архіви КДБ та популяризував українську історію. Водночас його різка позиція замість примирення і компромісів призвела до низки конфліктів.