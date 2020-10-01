СБУ закрила справу щодо "держзради" Кучми і Єрмака

Головне слідче управління Служби безпеки України закрило кримінальне провадження за фактом можливого здійснення державної зради ексголовою української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську, другим президентом України Леонідом Кучмою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком . "Кримінальне провадження закрито", - повідомила пресслужба СБУ у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, 13 січня.

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Раніше народний депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович повідомив, що СБУ закрила це кримінальне провадження. На своїй сторінці у Facebook В'ятрович оприлюднив скани відповіді, наданої йому СБУ. У документі зазначено, що попередня згода на створення Консультативної ради "не може трактуватися як надання сприяння іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України".

Нагадаємо, 23 квітня 2020 року суд задовольнив скаргу В'ятровича та зобов'язав СБУ розпочати розслідування можливої державної зради Єрмаком та Кучмою. Йдеться про зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську 11 березня 2020 року, на якій за участю Єрмака та Кучми, а також заступника керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака сторони досягли домовленостей з питань обміну утримуваними особами, розведення сил і засобів, одночасного відкриття КПВВ у населених пунктах Золоте та Щастя і створення Консультативної ради, до складу якої мали входити з правом вирішального голосу по десять представників від України, десять - від ОРДЛО, а також по одному представнику з правом дорадчого голосу від ОБСЄ, Росії, Німеччини та Франції за їхньої згоди.

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