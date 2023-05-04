Суд заарештував "приховані" активи Новинського

У підсанкційного мільярдера Вадима Новинського СБУ виявила "прихованих" активів на 10,5 мільярда гривень. Всі вони заарештовані судом.

В Україні заарештували нові активи, виявлені в підсанкційного проросійського олігарха Вадима Новинського. Як повідомили в Службі безпеки України (СБУ) в четвер, 4 травня, загальна сума "прихованих" активів, на які цього разу суд наклав арешт, становить 10,5 мільярда гривень.

"До списку заблокованих активів входить 230 об'єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Серед арештованого майна - елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Як з'ясували в СБУ, з метою уникнення санкцій Новинський перереєстрував активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях.

Нинішній арешт активів підсанкційного олігарха - не перший. У квітні цього року СБУ повідомила про арешт активів Новинського на 3,5 мільярда гривень. Згодом повідомлялося також про арешт 18 мільйонів кубометрів газу, які належали його компанії, загальною вартістю 114 мільйонів гривень

Донедавна Новинський вважався одним із найбагатших та найвпливовіших українських бізнесменів. В оприлюдненому в квітні цього року переліку найзаможніших людей світу Новинський увійшов до трійки найбагатших українців, поступившись обсягом статків тільки Рінату Ахметову та Віктору Пінчуку.

Наприкінці минулого року Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти Новинського. Санкції містять 12 типів обмежень, зокрема повне блокування активів, заборону на проведення торговельних операцій, позбавлення усіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України тощо.

Нині Новинський, за даними видання "Радіо Свобода", перебуває за кордоном і повертатися в Україну не планує, бо, за його словами, там проти нього порушені кримінальні справи.