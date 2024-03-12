СБУ: Знешкоджено мережу ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ МП

Служба безпеки України заявила про викриття злочинної організації, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ РФ. Серед затриманих - один з очільників столичного храму УПЦ МП.

Служба безпеки України (СБУ) заявила про нейтралізацію у Києві злочинної організації, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. "Зловмисники масово продукували та "розганяли" прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ у вівторок, 12 березня.

Спецслужба заявила, що було викрито більше 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів затримали. Серед затриманих - один з очільників столичного храму Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), який, за даними СБУ, входив до агентурного апарату російської спецслужби.

"Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також - постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ РФ, які одразу підхоплювали "потрібний" контент", - йдеться у повідомленні служби.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора України, за результатами понад 20 обшуків, проведених у Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях та місті Києві, вилучено докази протиправної діяльності та повідомлено про підозру 14 учасникам злочинної організації.

Читайте також: Провокації у Києво-Печерській лаврі: клірик УПЦ МП координував свої дії з Шарієм

Поширювали контент через десятки каналів

За даними слідства, координатором мережі в Україні був саме затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких "підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України", повідомили у СБУ. Для цього фігурант особисто інструктував інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом "політекспертів" і готували провокативні дописи та відеосюжети, зазначає спецслужба.

"Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП. Одразу після оприлюднення "замовних" матеріалів їх миттєво "підхоплювали" центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення фейків про Україну", - йдеться у повідомленні СБУ.

Читайте також: Образа релігійних почуттів чи держзрада: за що судитимуть настоятеля Лаври Павла

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі

На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за низкою статтей Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану; колабораційна діяльність; створення та участь у злочинній організації; розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Рф проти України.

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі, зазначили в СБУ. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу - тримання під вартою.

Читайте також: За зв'язки з Росією: чи припинять в Україні діяльність УПЦ МП?