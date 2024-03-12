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СБУ: Знешкоджено мережу ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ МП

Дмитро Шварц
12 березня 2024 р.

Служба безпеки України заявила про викриття злочинної організації, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ РФ. Серед затриманих - один з очільників столичного храму УПЦ МП.

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СБУ
СБУ заявила про нейтралізацію у Києві злочинної організації, яка проводила інформаційні диверсіїФото: Photoshot/picture alliance

Служба безпеки України (СБУ) заявила про нейтралізацію у Києві злочинної організації, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. "Зловмисники масово продукували та "розганяли" прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ у вівторок, 12 березня.

Спецслужба заявила, що було викрито більше 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів затримали. Серед затриманих - один з очільників столичного храму Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), який, за даними СБУ, входив до агентурного апарату російської спецслужби.

"Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також - постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ РФ, які одразу підхоплювали "потрібний" контент", - йдеться у повідомленні служби.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора України, за результатами понад 20 обшуків, проведених у Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях та місті Києві, вилучено докази протиправної діяльності та повідомлено про підозру 14 учасникам злочинної організації.

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Поширювали контент через десятки каналів

За даними слідства, координатором мережі в Україні був саме затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких "підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України", повідомили у СБУ.  Для цього фігурант особисто інструктував інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом "політекспертів" і готували провокативні дописи та відеосюжети, зазначає спецслужба. 

"Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП. Одразу після оприлюднення "замовних" матеріалів їх миттєво "підхоплювали" центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення фейків про Україну", - йдеться у повідомленні СБУ.

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Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі

На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за низкою статтей Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану; колабораційна діяльність; створення та участь у злочинній організації; розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Рф проти України.

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі, зазначили в СБУ. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу - тримання під вартою.

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