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ФРН допомагає захищати повітряний простір Словаччини

Валерій Сааков
2 вересня 2023 р.

Бойові літаки Бундесверу триматимуть у постійній бойовій готовності для підтримки захисту повітряного простору Словаччини, що раніше передала Україні свої системи ППО й літаки МіГ-29.

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Бойові літаки Eurofighter ВПС Німеччини
Бойові літаки Eurofighter ВПС Німеччини (архівне фото)Фото: Thomas Wiegold/photothek/picture alliance

Німецькі військово-повітряні сили з суботи, 2 вересня, долучаються до гурту країн-членів НАТО, які зголосилися захищати повітряний простір Словаччини. З цією метою в повітряному просторі Словаччини до 22 грудня проводитимуть так звані захисні польоти, про що раніше повідомила пресслужба Бундесверу.

Зазначається, що два бойові літаки Eurofighter 74-ї ескадрильї тактичних ВПС, що дислокується у Верхній Баварії, постійно перебуватимуть в готовності до перехоплення неопізнаних або ворожих об'єктів у повітряному просторі Словаччини в разі надзвичайної ситуації. Крім того, заплановані тренувальні польоти над Словаччиною і посадки на словацьких аеродромах.

Словаки передали свої ППО й авіацію Україні

Словаччина є частиною східного флангу НАТО і має спільний кордон з Україною, яка зазнає повномасштабної агресії з боку Росії. У квітні 2022 року Словаччина передала Україні свій зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300. Крім того, в березні цього року Словаччина також передала Україні свої винищувачі МіГ-29, тож вона більше не в змозі самостійно захищати свій повітряний простір. Спочатку це завдання перебрали на себе найближчі її східноєвропейські сусіди - Польща, Чехія та Угорщина, а тепер до них приєдналася і Німеччина.

Цими вихідними німецькі ВПС також візьмуть участь у дводенному авіашоу Slovak International Air Fest на словацькому військовому аеродромі Кучина, розташованому за 42 кілометри на північ від Братислави. Ця авіабаза також використовується ВПС США на основі угоди між Словаччиною і США, пише dpa.

Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29

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