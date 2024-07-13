Буданов про атаку РФ з півночі: Є тенденція до загострення

Глава ГУР Кирило Буданов не уточнив, йдеться про Сумський чи Чернігівський напрямок. Однак, за його словами, тенденція йде на загострення.

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що ситуація з атаками РФ на Україну з півночі загострюється. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю виданню NV, оприлюдненому в суботу, 13 липня.

Відповідаючи на запитання, як може позначитися нова хвиля мобілізації в РФ на наступі окупантів на сході та півночі України найближчими місяцями, він наголосив, що окупанти атакують із північного напрямку вже зараз. "Коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім говорили, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі відразу: а може, не буде? Буде! Вона вже триває", - сказав Буданов, пише агенція "Інтерфакс-Україна".

На запитання, йдеться про сумський чи чернігівський напрямок, керівник ГУР відповів: "Якщо я почну відповідати на це запитання, ми з вами ще спровокуємо паніку". "Скажімо так: проблеми є, у них є тенденція до загострення", - додав він. Водночас Буданов скептичний щодо планів росіян мобілізувати найближчим часом 300 тисяч в армію.

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Тим часом представник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" запевнив, що загроз для України з боку Білорусі наразі немає. "Утім, російська дезінформація традиційно може спробувати використати будь-які приводи для посилення своїх позицій", - сказав він 13 липня.

Нагадаємо, після того, як у 2022 році війська РФ змушені були тікати з півночі України. 10 травня 2024 року вони відкрили новий напрямок наступальних дій - на Харківщині. Силам оборони вдалося частково відтіснити окупантів, але бої там продовжуються.