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У Білорусі проведуть спільні навчання з армією Китаю

Валерій Сааков
6 липня 2024 р.

У Мінську кажуть, що мають на меті провести з китайськими військовими спільні навчання, щоб закласти підвалини до подальшого спільного вишколу військ.

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Правитель Білорусі Олександр Лукашенко
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко (архівне фото) з білоруськими військовимиФото: Belarus' Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

Міноборони Білорусі повідомило в суботу, 6 липня, про прибуття до країни військовослужбовців Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Заявлена мета їхнього перебування на території Білорусі - участь у "спільному антитерористичному тренуванні (навчанні), яке відбудеться в період з 8 по 19 липня".

"Спільне тренування дозволить обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ", - запевняють у білоруському оборонному відомстві.

Білорусь розширює співпрацю з антизахідним альянсом країн

Нагадаємо, днями стало відомо про набуття Білоруссю повноцінного членства в Шанхайської організації співробітництва (ШОС), саміт якої проводився в столиці Казахстану Астані. Під час того заходу президент РФ Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін поглибили співпрацю з метою протистояння Заходу.

Крім того, 3 липня в столиці Білорусі було проведено військовий парад з нагоди дня незалежності країни, де, публіці показали дрони-камікадзе, що були украй схожими на іранські БпЛА Shahed-136/131, які перед цим РФ спочатку закуповувала в іранської сторони для активного застосування під час агресивної війни проти України, а згодом і організувала ліцензійний випуск копій ци БпЛА, котрі в РФ мають назву "Герань-2" на своїй території. Показово, що під час параду у Мінську показані дрони було заявлено як "вітчизняну розробку".

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