ЗСУ: На півночі України торік виявили 60 російських ДРГ

Торік ЗСУ зафіксували щонайменше 60 випадків застосування Росією груп диверсантів на півночі України. Переважно вони діють вночі і заходять углиб до п'яти кілометрів від державного кордону, повідомили в ЗСУ.

Протягом 2023 року Збройні сили України (ЗСУ) зафіксували щонайменше 60 випадків застосовування Росією диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) у північних регіонах країни. Про це повідомив начальник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у відповідь на запит DW.

"Протягом 2023 року в Чернігівській, Сумській областях та Богодухівському районі Харківської області відмічено щонайменше 60 випадків застосовування противником диверсійно-розвідувальних груп", - йдеться у відповіді. За словами Сеника, лише у два перших тижні 2024 року було зафіксовано два випадки застосування диверсійно-розвідувальних груп із території Росії. Окремо у ЗСУ наголосили, що з території Білорусі прямих втручань ДРГ не фіксувалося.

ЗСУ: ДРГ діють переважно вночі

Як наголосив Сеник, російські ДРГ діють переважно вночі. "Перетин державного кордону України та інфільтрація диверсійної групи на нашу територію здійснюються в темну пору доби, переважно через лісові масиви або вздовж річок та ярів, у районах із найкращими маскувальними властивостями місцевості. Як правило, після дорозвідки кордон спершу перетинає частина групи, так званий передовий дозор, у подальшому - основні сили ДРГ", - пояснив він.

За його словами, у переважній більшості глибина виконання завдань ДРГ становить до п'яти кілометрів від державного кордону, що "дозволяє противнику здійснити вогневу підтримку та евакуацію групи у разі її виявлення" українськими підрозділами.

Також Сеник зауважив, що під час протидії ДРГ у української сторони не було можливості взяти російських військовослужбовців в полон, адже "в усіх випадках відхід противника здійснювався під час щільних артилерійського та мінометного обстрілів, а поранених та вбитих противник відразу евакуює".

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"Основними завданнями російських ДРГ є дестабілізація обстановки у прикордонних з РФ районах України, викриття неприкритих ділянок кордону, оцінка стану організації його охорони та ступеня реагування наших військ, пошук та знищення важливих військових об'єктів, влаштування засідок на підрозділи Державної прикордонної служби України (ДПСУ), a також захоплення в полон українських військовослужбовців", - наголосили у ЗСУ.

Нагадаємо, вже неодноразово українська влада повідомляла про загибель цивільних внаслідок дій російських ДРГ. Зокрема, 27 січня було розстріляно авто з двома мешканцями Хотінської громади на Сумщині. Влада області закликала меншканців евакуюватися з п'ятикілометрової зони від кордону з РФ.