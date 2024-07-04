Зеленський: Про контрнаступ говорити зарано

У Силах оборони України фіксують значний ступінь недоукомплектованості окремих бригад, тож поки не може бути й мови про контрнаступальні операції на фронті, визнав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський визнав значні прогалини щодо укомплектованості окремих військових з'єднань Сил оборони України. Відповідну заяву український лідер зробив у в інтерв'ю Bloomberg , оприлюднене в четвер, 4 липня.

Нинішню ситуацію на фронті Зеленський описав як "проблемну" для української сторони. "Проблему можна вирішити, якщо є бажання і є інструменти. У нас є бажання, а інструменти не прийшли", - пояснив український лідер.

"У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоїть 14 бригад (...), які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили. Пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно", - додав Зеленський.

За словами глави української держави, поки що не можна говорити про будь-які контрнаступальні дії з українського боку. "Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є", - пояснив Зеленський. Щодо контрнаступу, то глава української держави визнав, що жодних графіків щодо цього він не знає.

Покращення ситуації з особовим складом і дозвіл США на застосування далекобійної зброї

Так само Зеленський визнав, що нині ситуація з особовим складом ЗСУ "значно краща", ніж це було кілька місяців тому. Тож само тому, поки що "№1 - це (військове. - Ред.) обладнання".

Іншим питанням, яке обговорювалося під час розмови, став дозвіл США на застосування або незастосування американського озброєння проти цілей на території РФ. За словами Зеленського, якщо не буде дозволу Вашингтона бити без обмежень по території РФ, то тоді не буде жодного ефекту від американської далекобійної зброї, зокрема оперативно-тактичних комплексів ATACMS.