Буча може стати місцем трибуналу над владою РФ - Шмигаль

Оскільки в Бучі "вперше проявилася вся злочинна сутність путінського режиму", вона може претендувати на проведення трибуналу над керівництвом Росії, вважає Денис Шмиагль.

Місто Буча Київської області має розглядатися як один із варіантів місця проведення засідань Міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, вважає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Як йдеться в поширеному в суботу, 1 квітня, повідомленні Кабінету Міністрів України, про це він сказав під час Бучанського саміту щодо притягнення РФ до відповідальності за злочини в Україні.

"Коли в 1945 році союзники обирали місце для суду над нацизмом, то зупинилися на Нюрнберзі. Бо там кувалася злочинна ідеологія. Коли ми обиратимемо майданчик для процесу, Буча має розглядатися як один із варіантів. Адже саме тут, як наголосив президент України, вперше проявилася вся злочинна сутність путінського режиму та російської окупації", - заявив Шмигаль.

За словами керівника Кабміну, РФ та її керівництво мають заплатити за скоєне зло: "Заплатити свободою, заплатити коштами, заплатити статусом країни-вигнанця".

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Шмигаль: Санкції - запобіжник нових Буч

Прем'єр також висловив переконання: потрібні також потужні санкції, щоб не повторилися нові Бучі, а в РФ вичерпалися ресурси на ведення війни.

"(Ми. - Ред.) вдячні нашим партнерам, США, Євросоюзу за 10 санкційних пакетів. Вони суттєво вплинули на можливості Кремля продовжувати бойові дії. Але потрібно більше санкцій у військовій, енергетичній, торговельній, фінансовій, ІТ-галузях. Особливо в атомній енергетиці", - зазначив він.

Шмигаль підкреслив, що необхідно відмовлятися від російського урану та ядерного палива, а також запроваджувати санкції на імпорт російської сталі, металопродукції, викопних мінералів, дорогоцінних металів, промислових алмазів.



"Механізми "цінової стелі" на російську сиру нафту та нафтопродукти довели свою ефективність. Треба максимально її знижувати. Так ми знекровимо фінансову систему агресора", - додав прем'єр.

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Бучанський саміт

Напередодні, з нагоди річниці звільнення Бучі її відвідало керівництво України, а також президентка Молдови Мая Санду, прем'єр-міністри Словаччини Едуард Геґер, Словенії Роберт Голоб і Хорватії Андрей Пленкович. Президент України Володимир Зеленський передав керівництву міста відзнаку "місто-герой України".



Затим українські і європейські лідери взяли участь у Бучанському саміті. За відеозв'язком чи у форматі звернень до нього також долучилися президент Польщі Анджей Дуда, президент Литви Гітанас Науседа, президент Естонії Алар Каріс та інші світові лідери.

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