Брюссель: акція коронаскептиків завершилася зіткненнями з поліцією

Тисячі людей у неділю, 5 грудня, вийшли на вулиці бельгійської столиці Брюсселя на протест проти посилення карантинних обмежень через стрімке поширення коронавірусу.

Демонстрація відублася під гаслом "Свобода! Воля!", повідомляє інформагенція AP. Люди пройшли до урядового кварталу, де розташовано адміністративні будівлі Європейського Союзу, зокрема будівля Єврокомісії, тримаючи плакати з написами: "Разом за нашу свободу, права та наших дітей". Також на деяких плакатах містилися заклики проти обов'язкової вакцинації.

Спочатку акція у Брюсселі проходила мирно, але згодом група із близько ста протестувальників розпочала зіткнення з поліцією, яка перекривала шлях до адмінбудівель.

Бельгійська поліція блокує шлях демонстрантам

У відповідь на кидання сміття та фаєрів протестувальниками у бік правоохоронців, поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. Наразі повідомлень про травмованих немає. За даними поліції, у демонстрації взяли участь близько восьми тисяч людей.

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Карантинні заходи у Бельгії

Бельгія належить до європейських країн, які значно постраждали від останньої хвилі COVID-19. За весь час пандемії у країні з населенням близько 11,5 мільйона померли понад 27 тисяч людей, інфікованих коронавірусом. Загалом коронавірус було підтверджено в понад 1,8 мільйона бельгійців. За останній тиждень у Бельгії фіксували понад 17 тисяч нових випадків COVID-19 щодня, що на 6 відсотків більше у порівнянні з попереднім тижнем.

Учасники акції протесту проти коронавірусних обмежень

Щоб протидіяти поширенню інфекції, влада Бельгії втретє за останні тижні посилила посилила карантинні обмеження. Зокрема, у п'ятницю прем'єр-міністр країни Александер де Кроо оголосив, що дитячі садки та початкові школи закриються на канікули на тиждень раніше, носити маски зобов'язані будуть навіть діти шести років.

З наступного тижня жителям Бельгії заборонено зустрічатися у складі великих груп, за винятком особливих ситуацій, таких як похорон або одруження.

Нагадаємо, 21 листопада у Бельгії акція протесту проти коронавірусних обмежень зібрала близько 35 000 людей.