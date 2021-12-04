У низці міст Європи протестували проти коронавірусних обмежень

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У кількох європейських містах люди протестували проти посилення карантинних обмежень та обов'язкової вакцинації. Акції відбулися, зокрема, в Австрії, Нідерландах та Німеччині.
Десятки тисяч людей у кількох містах Європи вийшли у суботу, 4 грудня, на протести проти коронавірусних обмежень, повідомляє агенція Reuters. На тлі сплеску COVID-19 все більше країн вдаються до обмежувальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу.
Зокрема, у Відні, столиці Австрії, понад 40000 людей пройшли маршем на знак протесту проти локдауну для невкакцинованих та плану уряду зробити щеплення проти COVID-19 обов'язковими. Люди несли плакати з написами: "Я вирішу сам", "Зробимо Австрію знову великою", "Нові вибори".
Марш супроводжували близько 1200 поліцейських. Повідомляється, що група протестувальників запустила у правоохоронців феєрверк. Деяких учасників маршу затримали.
Минулого місяця Австрія стала першою країною в Західній Європі, яка знову запровадила локдаун, який триватиме щонайменше 20 днів. Також влада країни планує з лютого зробити обов'язковим щеплення проти COVID-19.
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У нідерландському місті Утрехт кілька тисяч людей також виступили проти карантинних обмежень. Протестувальники несли плакати, зокрема, з написом "Медична свобода зараз!".
Це була перша велика демонстрація в Нідерландах проти плану уряду посилити карантинні заходи. Зокрема, передбачається заборонити більшості нещеплених людей відвідувати бари, ресторани та інші громадські місця. Також планується призупинити роботу барів уночі та заборонити відвідування ресторанів і більшості магазинів. Ці плани наразилися на критику у парламенті країни та ще не були ухвалені.
У німецькому Франкфурті поліція у суботу розігнала демонстрацію за участю кількох сотень людей через те, що вони не одягли маски і не дотримувалися соціального дистанціювання. Повідомляється, що проти групи протестувальників, яка напала на правоохоронців, було використано палиці та перцеві балончики.
Також невеликі групи протестувальників зібралися Берліні після того, як більш масштабну демонстрацію було заборонено.
Крім того, проти карантинних обмежень вийшло кілька тисяч людей в Гамбурзі, повідомляє агентство dpa. За підрахунками поліції, зібралося близько 5000 осіб. Демонстрація пройшла мирно.
Нагадаємо, нещепленим від COVID-19 цього тижня у ФРН заборонили вхід до магазинів, кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів та інших закладів дозвілля. У школах запроваджується загальна вимога носити захисні маски. Крім того, цього року, як і минулого року, забороняється продавати та запалювати новорічні феєрверки, а також проводити вечірки на Новий рік.