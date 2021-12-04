У низці міст Європи протестували проти коронавірусних обмежень

Десятки тисяч людей у кількох містах Європи вийшли у суботу, 4 грудня, на протести проти коронавірусних обмежень, повідомляє агенція Reuters. На тлі сплеску COVID-19 все більше країн вдаються до обмежувальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу.

Зокрема, у Відні, столиці Австрії, понад 40000 людей пройшли маршем на знак протесту проти локдауну для невкакцинованих та плану уряду зробити щеплення проти COVID-19 обов'язковими. Люди несли плакати з написами: "Я вирішу сам", "Зробимо Австрію знову великою", "Нові вибори".

Марш супроводжували близько 1200 поліцейських. Повідомляється, що група протестувальників запустила у правоохоронців феєрверк. Деяких учасників маршу затримали.

Минулого місяця Австрія стала першою країною в Західній Європі, яка знову запровадила локдаун, який триватиме щонайменше 20 днів. Також влада країни планує з лютого зробити обов'язковим щеплення проти COVID-19.

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У Нідерландах протестували проти нових обмежень

У нідерландському місті Утрехт кілька тисяч людей також виступили проти карантинних обмежень. Протестувальники несли плакати, зокрема, з написом "Медична свобода зараз!".

Протестувальники проти COVID-19 в Утрехті

Це була перша велика демонстрація в Нідерландах проти плану уряду посилити карантинні заходи. Зокрема, передбачається заборонити більшості нещеплених людей відвідувати бари, ресторани та інші громадські місця. Також планується призупинити роботу барів уночі та заборонити відвідування ресторанів і більшості магазинів. Ці плани наразилися на критику у парламенті країни та ще не були ухвалені.

Протести у Німеччині

У німецькому Франкфурті поліція у суботу розігнала демонстрацію за участю кількох сотень людей через те, що вони не одягли маски і не дотримувалися соціального дистанціювання. Повідомляється, що проти групи протестувальників, яка напала на правоохоронців, було використано палиці та перцеві балончики.

Протестувальники проти COVID-19 в Гамбурзі

Також невеликі групи протестувальників зібралися Берліні після того, як більш масштабну демонстрацію було заборонено.

Крім того, проти карантинних обмежень вийшло кілька тисяч людей в Гамбурзі, повідомляє агентство dpa. За підрахунками поліції, зібралося близько 5000 осіб. Демонстрація пройшла мирно.

Нагадаємо, нещепленим від COVID-19 цього тижня у ФРН заборонили вхід до магазинів, кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів та інших закладів дозвілля. У школах запроваджується загальна вимога носити захисні маски. Крім того, цього року, як і минулого року, забороняється продавати та запалювати новорічні феєрверки, а також проводити вечірки на Новий рік.