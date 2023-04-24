Боррель: ЄС домовиться щодо боєприпасів для України

Суперечку серед держав ЄС щодо спільних закупівель боєприпасів для України незабаром буде вирішено, впевнений верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. Розбіжності в поглядах на це різних держав ЄС ще залишаються, наголосив головний дипломат у понеділок, 24 лютого, у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Але, за його словами, в усіх європейських столицях зрештою зрозуміють, що постачання Україні боєприпасів є справою надзвичайної терміновості, повідомляє dpa.

Боррель висловив переконання, що угода може бути досягнута в найближчі кілька днів. Практична підготовка до закупівлі боєприпасів вже триває, й її можуть завершити, щойно буде досягнуто юридичної домовленості, пояснив Боррель.

У чому полягає суть суперечки?

Основним питанням у суперечці щодо спільного постачання боєприпасів Україні країнами ЄС є наполягання Франції на тому, що згідно з домовленістю, досягнутою минулого місяця, боєприпаси мають закуповуватися за гроші ЄС лише за умови, що вони будуть цілковито європейського виробництва. Багато інших країн відкидають цю вимогу, оскільки, на їхню думку, вона ставить під загрозу узгоджену мету постачання Україні одного мільйона нових артилерійських снарядів протягом дванадцяти місяців для боротьби з російською агресією.

Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко розкритикував цю суперечку. "Нездатність ЄС виконати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України викликає розчарування", - написав він у Twitter. За його словами, для України "ціна бездіяльності вимірюється людськими життями".

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За інформацією, отриманою dpa з дипломатичних джерел, Кулеба висловив глибоке незадоволення повільним наданням військової допомоги у понеділок під час відеодзвінка з міністрами закордонних справ ЄС. Жозеп Боррель вкотре нагадав, що країни ЄС вже постачають Україні боєприпаси з власних запасів та замовлень, а також можуть відшкодувати частину вартості через відповідні фінансові механізми ЄС.