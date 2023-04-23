Глави МЗС країн ЄС обговорять подальшу підтримку України

Міністри закордонних справ держав-членів Євросоюзу у понеділок, 24 квітня, обговорять зусилля ЄС, спрямовані на здобуття Україною перемоги над російським агресором. Переговори міністрів у Люксембурзі будуть зосереджені на військовій підтримці та подальших санкціях щодо Росії.

Також, як повідомляє dpa, глави МЗС планують обговорити план дій ЄС щодо геополітичних наслідків війни Росії проти України та подій у Судані. Країна на північному сході Африки уже понад тиждень охоплена жорстокою боротьбою за владу, західні країни евакують звідти своїх громадян.

Крім того, на засіданні Ради ЄС з закордонних справ планується запровадження подальших санкцій через порушення прав людини в Ірані та ситуацію в Сирії.

Дискусія щодо спільної закупівлі боєприпасів

За даними ЗМІ, у ЄС точиться внутрішня дискусія щодо спільної закупівлі боєприпасів для України. За словами дипломатів, Франція наполягає на тому, що боєприпаси мають спільно закуповуватися за гроші ЄС лише у тому випадку, якщо всі їх компоненти вироблені в ЄС. Париж прагне домогтися того, щоб ЄС наблизився до мети Франції - "стратегічної автономії" та зменшення її залежності від інших регіонів світу.

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Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко розкритикував цю суперечку. Він написав у Twitter: "Нездатність ЄС виконати своє власне рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів для України розчаровує". Для України, за його словами, "ціна бездіяльності вимірюється людськими життями".

Нагадаємо, у березні країни-члени Європейського Союзу домовилися про постачання Києву мільйона артилерійських боєприпасів вартістю два мільярди євро. Йдеться про план, який передбачає як передачу снарядів із запасів країн Євросоюзу, так і спільні закупівлі для Збройних сил України.