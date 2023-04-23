Західні країни евакуюють дипломатів з Судану

Усіх співробітників американського посольства в Судані евакуйовано. Про евакуацію повідомили також у Франції, Туреччині та Нідерландах.

Сполучені Штати Америки евакуювали співробітників американського посольства та членів їхніх родин із Судану. Про це в неділю, 23 квітня, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За інформацією представників найбільшого в Судані воєнізованого угруповання, Сил швидкого реагування (RSF), американських дипломатів та їхніх родичів вивезено з країни шістьма літаками Військово-повітряних сил США.

Напередодні головнокомандувач регулярної армії і де-факто правитель Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан дав згоду на евакуацію дипломатичних представників та інших іноземних громадян. Силовики з RSF, які воюють проти регулярної армії, зі свого боку підтвердили готовність до припинення вогню, щоб дати іноземцям можливість покинути Судан. Проте попередні домовленості про тимчасове припинення вогню постійно порушувалися.

Евакуація іноземців із Судану

Через збройний конфлікт у Судані багато країн намагаються вивезти звідти своїх громадян. Евакуацію ускладнюють запеклі бої навколо аеропорту Хартума, який теж став зоною бойових дій.

22 квітня Саудівська Аравія підтвердила вивезення 157 осіб - як своїх підданих, так і іноземців. Йорданія повідомила про початок евакуації 300 осіб. 23 квітня про початок евакуації власних дипломатичних працівників з Судану повідомили також, зокрема, у Франції, Нідерландах та Туреччині.

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Посольство США раніше попередило американців, які перебувають у Судані, що, намагаючись виїхати з Хартума разом з автоколонами, вони діють на свій страх і ризик. Німеччина готує кілька варіантів евакуації своїх громадян, повідомила 21 квітня міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Конфлікт у Судані

Починаючи з 15 квітня в Судані різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування, які очолює Мохаммед Хамдан Дагало.

У Судані, що постраждав від глибокої економічної кризи, 2019 року на тлі масових протестів було повалено диктатора Омара аль-Башира, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Регулярна армія і RSF тоді спільно підтримали народні виступи. Після повалення аль-Башира військові та цивільні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані стався путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана. Лідер RSF Мохаммед Хамдан Дагало очолив рух, який пообіцяв привести Судан до демократії.