 Боррель розкритикував противників постачання зброї Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2022

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Новини

Боррель розкритикував противників постачання зброї Україні

Жозеп Боррель виступив за постачання зброї Києву. "Невже українці мають впасти на коліна, пошматовані росіянами?" - обурився він.

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель емоційно висловився на захист постачання зброї Україні, проти якої веде війну  Росія. В інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), опублікованому в середу, 11 травня Боррель розкритикував тих, хто стверджує, що постачання озброєнь Києву лише затягують війну.

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"Я питаю цих людей: хіба не відіграє ролі те, як закінчиться ця війна? Невже українці мають впасти на коліна, пошматовані росіянами? Ви цього хочете?" - звернувся голова дипломатії ЄС до противників військової допомоги Києву.

Він додав, що війни закінчуються мирними переговорами, проте переговори про мир потрібно вести "з позиції сили" і завдання зараз полягає саме у тому, щоб "привести українців до такої позиції".

Дискусія у ФРН про постачання важких озброєнь Україні

Питання про постачання важкого озброєння в Україну викликало значну суспільну дискусію у Німеччині. Так, група представників німецької інтелігенції опублікувала у квітні відкритий лист із закликом до канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) не постачати в Україну важке озброєння - щоб не спровокувати третю світову війну. Незабаром після цього в німецьких ЗМІ з'явився другий відкритий лист іншої групи громадських діячів до глави уряду ФРН - протилежного змісту.

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Загроза ядерної війни, йшлося у другому посланні, є "частиною психологічної війни Росії". "Ми не ставимося до цього легковажно. Кожна війна несе в собі ризик ескалації до крайніх меж. Але небезпеці ядерної війни не слід запобігати, йдучи на поступки Кремлю, оскільки вони штовхатимуть його на наступні військові авантюри", - зазначили автори листа.

Боррель розкритикував принцип одностайності у ЄС

В інтерв'ю FAZ Жозеп Боррель також розкритикував те, що Євросоюз при ухваленні багатьох рішень зобов'язаний керуватися принципом одностайності країн-членів ЄС. "Право вето функціонувало з шістьма членами, але не сьогодні з 27 країнами та не завтра, коли в ЄС, можливо, будуть 33 держави. Це стає дедалі складнішим", - зауважив глава європейської дипломатії.

Останніми тижнями ЄС розробляє шостий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Нові обмежувальні заходи мають включати часткове нафтове ембарго. На цьому тлі, зокрема, спалахнув конфлікт між ЄС та Будапештом, який побачив у нафтовому ембарго велику небезпеку для економіки Угорщини.

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