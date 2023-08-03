Боррель: Росія цинічно використовує продовольство як зброю

Москва пропонує найбільш уразливим країнам двосторонні домовленості щодо продажу зерна за зниженими цінами і вдає, що вирішує проблему, яку сама ж і створила, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Пропонуючи нужденним державам зерно за низькими цінами, Росія створює нові залежності та грає проти світової продовольчої безпеки. Про це йдеться в листі верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля, направленому урядам 20 країн, що розвиваються. Уривки з нього в середу, 2 серпня, оприлюднила агенція Reuters.

"У той час як весь світ бореться проти проблем з постачанням і цінами, що зростають, Росія пропонує найбільш вразливим країнам двосторонні домовленості про продаж зерна за зниженими цінами і прикидається, що вирішує проблему, яку сама ж і створила", - підкреслив Боррель.

Дії Москви глава європейської дипломатії назвав "цинічною політикою, за якої продовольство свідомо використовується як зброя, щоб створити нові залежності".

За його словами, ЄС свідомо не став запроваджувати санкції щодо постачання російського продовольства третім країнам, щоб уникнути продовольчої кризи. Однак її створює сама Росія, відмовляючись від продовження терміну дії "зернової угоди".

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Вихід РФ з "зернової угоди" і атаки на українські порти

У липні Кремль оголосив про припинення участі у "зерновій угоді", звинувативши інші сторони в невиконанні домовленостей щодо Росії. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва повернеться до цієї угоди, як тільки будуть виконані домовленості щодо Росії.

Одразу після виходу з угоди війська РФ почали систематично здійснювати ракетні удари і атакувати дронами портову інфраструктуру і місця зберігання зерна в українських містах, де агропродукція завантажується на кораблі.

"Зернова угода", укладена влітку 2022 року, дозволила Україні відновити експорт аграрної продукції морським шляхом, заблокований після початку повномасштабного вторгнення РФ в 2022 році. За офіційними даними України і ООН, за час дії угоди було експортовано понад 32 мільйона тонн зернових та олійних культур, переважно -' кукурудза та пшениця.

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