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Через РФ не експортовано 25 млн тонн збіжжя з України - АМП

Олександр Куницький
26 хв. тому

Затримка Росією інспекцій та реєстрації суден в Туреччині призвела до недоотримання світом 25 мільйонів тонн агропродукції, заявив заступник голови АМПУ Дмитро Барінов.

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Судно з українським зерном, яке експортують в рамках Чорноморської зернової ініціативи (фото з архіву)
Судно з українським зерном, яке експортують в рамках Чорноморської зернової ініціативи (фото з архіву)Фото: Turkish Defence Ministry/REUTERS

Світ недоотримав 25 мільйонів тонн агропродукції через саботаж з боку Росії інспекцій та реєстрації нового флоту в рамках роботи Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода". Про це заявив заступник голови держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Дмитро Барінов на зустрічі з журналістами з Африки в Одеському морському порту.

"Додаткові 25 млн тонн світ не отримав через саботаж РФ у Спільному Координаційному Центрі (СКЦ)", - цитує його ресслужба АМПУ 16 липня.

Загалом протягом 11 місяців роботи "зернової угоди" з портів України відправлено 32,5 мільйона тонн агропродукції до 45 країн світу, з них понад чотири мільйони тонн отримали країни Африки, наголосив Барінов. При цьому він зазначив, що повна зупинка експорту агропродукції через "зерновий коридор" створює продовольчу небезпеку для всього світового ринку і поглибить кризу в бідних країнах.

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Затримка реєстрації та інспектування суден

В Україні неодноразово нарікали, що кілька місяців поспіль Росія "саботує інспекції та реєстрації нового флоту". У міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури заявляли, що росіяни неодноразово ігнорували необхідність інспектування суден, що очікували у територіальних водах Туреччини.

Нагадаємо, "зернова угода", яку Росія оголосила пизупиненою 17 лютого, була укладена 22 липня 2022 року у Стамбулі. Домовленості, учасниками яких були Україна, Росія та Туреччина за сприяння ООН, передбачали "експорт зерна, пов'язаних з ним харчових продуктів та добрив, включно з аміаком", із трьох українських портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Для цього було створено Спільний координаційний центр у Стамбулі, який займається реєстрацією та оглядом суден та вантажів.

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Судно з українським зерном, яке експортують в рамках Чорноморської зернової ініціативи (фото з архіву)

Через РФ не експортовано 25 млн тонн збіжжя з України - АМП

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