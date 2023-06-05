Блокада роботи "зернового коридору" триває четвертий день

Раніше повідомлялося, що після чотириденної паузи проведено перші інспекції суден інспекторами Спільного координаційного центру. Утім, згодом цю інформацію відкоригували.

Спільний координаційний центр (СКЦ) на своєму сайті відкоригував інформацію про проведену в понеділок, 5 червня, після чотириденної паузи інспекцію на вхід до "зернового коридору": суховантаж Navios Sagittarius дедвейтом 75,6 тисячі тонн під прапором Панами йде до порту "Чорноморськ", а не в порт "Південний", як це було зазначено раніше. Таким чином, триває блокування суден на порт "Південний", яке розпочалося 2 травня.

Раніше повідомлялося, що після чотириденної паузи проведено перші інспекції суден інспекторами СКЦ. Як зазначалося на сайті СКЦ, на вхід до порту "Південний" пропущено суховантаж Navios Sagittarius під прапором Панами. Стверджувалося, що цей суховантаж став першим судном у напрямку цього порту, пропущеним після 2 травня.

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Також повідомлялося, що у напрямку на вихід СКЦ у понеділок провів інспекцію суховантажу Maroulio S, що прямує з порту "Чорноморськ" до Іспанії з 65,84 тисячі тонн кукурудзи в трюмах.

У Києві кажуть, що РФ порушила сталий алгоритм

Тим часом міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України заявило, що РФ порушила сталий алгоритм реєстрації та інспектування суден.

"Росіяни проігнорували необхідність інспектування 56 суден, що вже тривалий час (деякі понад 3 місяці) очікують у територіальних водах Туреччини на вхід в українські порти. Реєстрація вхідного флоту російською стороною в Спільному координаційному центрі (СКЦ) здійснюється обмежено, а логіка вибору суден для реєстрації є незрозумілою та непрозорою", - йдеться в дописі на Facebook-сторінці українського відомства.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про пропозицію ООН розпочати підготовку до експорту російського аміаку з Одеського припортового заводу заради збереження зернової угоди.

Нинішня так звана "зернова угода" діятиме до 18 липня.