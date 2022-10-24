Борис Джонсон не змагатиметься за посаду прем'єра

Джонсон пояснив це рішення небажанням позбавляти парламент єдності, а також необхідністю зосередити увагу на боротьбі з економічними викликами, які постали перед країною.

Борис Джонсон, який пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії в липні 2022 року, офіційно відмовився знову висувати свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії і, отже, глави уряду. Заяву колишнього прем'єра країни опублікували ввечері в неділю, 23 жовтня, агенція Reuters та інші ЗМІ.

Розмови про можливе повернення Джонсона на посаду почали поширюватися після того, як прем'єрка Ліз Трасс несподівано подала у відставку, а він - терміново прилетів до Лондона з відпустки. Джонсон запевняє, що "приголомшений кількістю людей, які запропонували ще раз поборотися за місце лідера Консервативної партії", але не хоче витрачати ресурси країни та громадськості на чергові вибори.

Така кампанія стала б "ще одним катастрофічним відволіканням уваги саме тоді, коли уряд має зосередитися на економічному тиску", з яким зіткнулася країна, зазначає політик. За словами Джонсона, 102 члени Консервативної партії висловилися за його повернення, що дозволяє йому брати участь у виборах, але він поступається цією нагодою соратникам.

Ріші Сунак може стати єдиним кандидатом

Джонсон заявив, що може взяти участь у парламентських виборах у 2024 році, але від участі у поточній боротьбі відмовляється, оскільки "дійшов висновку, що це було б просто неправильно", адже це позбавило б парламент єдності. Він пообіцяв підтримати кандидата, який невдовзі має обійняти посаду прем'єра. Це може бути колишній міністр фінансів Ріші Сунак чи голова Палати громад Пенні Мордонт, які раніше висунули свої кандидатури.

BBC зазначає, що Сунак із великою ймовірністю займе спорожніле крісло голови Консервативної партії без будь-якої боротьби - його кандидатура набрала голоси щонайменше 157 депутатів, тоді як Мордонт раніше публічно підтримали лише 25 осіб.

Згідно з регламентом виборів лідера правлячої партії у Великобританії, на цю посаду можуть претендувати лише ті, хто отримав підтримку понад ста однопартійців. У поточній кампанії кандидат має набрати відповідну кількість голосів не пізніше 14:00 понеділка, 24 жовтня, і Мордонт може не встигнути подолати необхідний бар'єр.

Найкоротше прем'єрство

Улітку Трасс здобула перемогу у внутрішньопартійній боротьбі консерваторів, завдяки тому, що була улюбленицею правового крила партії - серед іншого, вона обійшла і Сунака, якого критикували за "віддаленість від народу" навіть більше, ніж Джонсона.

Невдоволення новою "залізною леді" серед її колег почало різко зростати, коли вона втілила у життя радикальні ринкові ідеї, з якими заступила на посаду. За короткий період їй довелося звільнити двох своїх близьких прихильників - міністра фінансів та внутрішніх справ. Вважається, що це сталося через невдалі рішення у політиці Трасс, які вона намагалася нівелювати відчайдушними альтернативними кроками. Ще 19 жовтня вона заявляла про те, що "не збирається здаватися", але вже наступного дня оголосила про відставку, пропрацювавши на посаді близько шести тижнів.