Джонсон заручився підтримкою для висування в прем'єри

Нового прем'єр-міністра Великобританії мають оголосити до 28 жовтня. Цю посаду може знову обійняти Борис Джонсон, який заручився достатьною підтримкою депутатів.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав підтримку понад 100 депутатів Консервативної партії, що дозволяє йому знову претендувати на посаду очільника уряду. Про це повідомив у суботу, 22 жовтня, заявив колишній парламентський державний секретар Джонсона і депутат від Консервативної партії Джеймс Даддрідж.

"Нове - Борис Джонсон має понад 100 голосів підтримки", - написав він у Twitter.

Раніше цю інформацію поширила низка британських ЗМІ з посиланням на неназване джерело. Сам Джонсон поки публічно не оголосив про участь у перегонах на посаду прем'єра, але, за словами Даддріджа, Джонсон "за це". Перед цим колишній прем'єр перервав свою відпустку на Карибах разом із сім'єю і повернувся в Лондон після відставки прем'єрки Ліз Трасс, пише Reuters.

Пришвидшене голосування

Щоб уникнути тривалої виборчої кампанії, яка могла би залишити країну без ефективного уряду на кілька тижнів, лідери Консервативної партії вирішили змінити процедуру обрання. За прискореним процесом до понеділка мають бути висунуті кандидати, які назбирають за себе щонайменше 100 підписів. Якщо буде більше одного кандидата, у понеділок відбудуться дебати, а відтак онлайн-голосування серед членів партії.

До п'ятниці наступного тижня консерватори хочуть вирішити, хто має стати наступником Ліз Трасс на посаді. Британська телерадіокампанія Skynews, яка стежить за перегонами, називає трьох найімовірніших кандидатів у прем'єр-міністри Великобританії: Борис Джонсон, колишній міністр фінансів країни Ріші Сунак та лідерка Палати громад Пенні Мордонт. Фаворитом букмекерів є Сунак, а Джонсон - другий, зазначає Reuters.

Найкоротше прем'єрство

20 жовтня Трасс повідомила на екстреній пресконференції, що подає у відставку. Її перебування на посаді прем'єрки стало найкоротшим за всю історію Великобританії - майже шість тижнів.

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Трасс визнала, що їй не вдалося виконати обіцянок, зроблених під час передвиборної кампанії, через що втратила довіру партійних соратників. Зокрема, вона взялася за реалізацію радикальних ідей вільного ринку, з якими і прийшла на посаду прем'єр-міністерки. Її міністр фінансів Квазі Квартенг представив бюджет, що передбачав зниження податків для багатих і одночасне збільшення бюджетних витрат. Ліз Трасс називала це "планом зростання". Але фінансові ринки відреагували негативно, впевненість у фінансовій стабільності Великобританії похитнулася, фунт впав, Банку Англії довелося рятувати пенсійні фонди, а ставки за іпотечними кредитами зросли.