Ріші Сунак побореться за крісло британського прем'єра

Колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак підтвердив у неділю, 23 жовтня, що балотуватиметься на посаду нового прем'єр-міністра країни.

"Великобританія - чудова країна, але ми стикаємося з глибокою економічною кризою, - написав він у Twitter. - Ось чому я бажаю стати лідером Консервативної партії та вашим наступним прем'єр-міністром".

Сунак програв Трасс в боротьбі за крісло прем'єра на попередніх виборах у вересні. Тепер він отримав більше голосів підтримки від законодавців-консерваторів, ніж його суперники - колишня міністерка оборони Пенні Мордаунт і попередник Ліз Трасс у кріслі прем'єра Борис Джонсон, який теж намагається повернутися на цю посаду.

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Сунак був одним з міністрів в уряді Джонсона, який подав у відставку у липні, що поглибило урядову кризу і зрештою завершилося відставкою Джонсона з посади прем'єра, нагадує Reuters.

Також про намір брати участь у виборах заявила ексміністерка оборони, чинна лідерка палати громад Пенні Мордонт. Проте для участі їй необхідно до 14:00 за місцевим часом 24 жовтня заручитися підтримкою 100 депутатів-консерваторів. На минулих виборах лідера партії Мордонт посіла третє місце, поступившись Ліз Трасс та Ріші Сунаку.

У випадку перемоги Сунак обіцяє британцям економічне покращення. "Я хочу виправити нашу економіку, об'єднати нашу партію та допомогти нашій країні", - зазначив ексміністр фінансів.

Пришвидшене голосування

Щоб уникнути тривалої виборчої кампанії, яка могла би залишити країну без ефективного уряду на кілька тижнів, лідери Консервативної партії вирішили змінити процедуру обрання. За прискореним процесом до понеділка мають бути висунуті кандидати, які назбирають на свою підтримку щонайменше 100 підписів. Якщо буде більше одного кандидата, у понеділок відбудуться дебати, а відтак онлайн-голосування серед членів партії.

Найкоротше прем'єрство

20 жовтня Трасс повідомила на екстреній пресконференції, що подає у відставку. Її перебування на посаді прем'єрки стало найкоротшим за всю історію Великобританії - майже шість тижнів.

Трасс визнала, що їй не вдалося виконати обіцянок, зроблених під час передвиборної кампанії, через що вона втратила довіру партійних соратників. Зокрема, вона взялася за реалізацію радикальних ідей вільного ринку, з якими і прийшла на посаду прем'єр-міністерки. Міністр фінансів в її уряді Квазі Квартенг представив бюджет, що передбачав зниження податків для багатих і одночасне збільшення бюджетних витрат. Ліз Трасс називала це "планом зростання". Але фінансові ринки відреагували негативно, впевненість у фінансовій стабільності Великобританії похитнулася, курс фунта впав, Банку Англії довелося рятувати пенсійні фонди, а ставки за іпотечними кредитами зросли.