Блінкен: РФ має намір передати КНДР супутникові технології

Держсек США Ентоні Блінкен застеріг, що, за даними США, в обмін на військову допомогу РФ має намір поділитися з Північною Кореєю космічними і супутниковими технологіями.

Сполучені Штати вважають, що Росія розширює космічну співпрацю з Північною Кореєю в обмін на її військовий внесок у війну проти України. Таку заяву зробив Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 6 січня, під час візиту в Південну Корею.

"КНДР вже отримує російське військове обладнання та навчання. Тепер у нас є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними і супутниковими технологіями", - сказав Блінкен на брифінгу в Сеулі, цитує AFP.

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КНДР провела ракетні випробування

Між тим, під час візиту Блінкена до Сеула Північна Корея провела випробування, імовірно, балістичної ракети середньої дальності, повідомляє Reuters. За даними південнокорейських військових, це сталося близько полудня за місцевим часом: ракета пролетіла понад 1100 кілометрів на схід, перш ніж впасти в море.

За словами Блінкена, цей запуск лише підкреслив необхідність поглиблення співпраці між США, Південною Кореєю і Японією, зокрема щодо обміну ракетними даними в режимі реального часу і проведення тристоронніх військових навчань.

"Сьогоднішній запуск - це лише нагадування всім нам про те, наскільки важливою є наша спільна робота", - зауважив Держсекретар США.

Президент США Джо Байден, який залишає посаду цього місяця, досягнув прогресу в поглибленні цієї тристоронньої співпраці попри історичні проблеми, які ускладнювали відносини між азіатськими сусідами. Водночас політичні потрясіння в Південній Кореї, а також майбутнє повернення Дональда Трампа у Білий дім поставили під сумнів можливість продовження цих зусиль, пише Reuters.

Запуск цієї ракети став для КНДР першим після випробувань 5 листопада, коли Пхеньян запустив щонайменше сім балістичних ракет малої дальності.

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