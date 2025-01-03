  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ПолітикаПівденна Корея

У Південній Кореї охорона не дала затримати Юн Сок Йоля

Олександр Куницький
3 січня 2025 р.

Служба безпеки усунутого з посади президента Південної Кореї Юн Сок Йоля не дала слідчим наблизилися до резиденції, дорогу перегородили автобусами і автомобілями.

https://p.dw.com/p/4omwB
Перегороджена дорога біля резиденції Юн Сок ЙОля у Сеулі, 3 січня 2025 року
Перегороджена дорога біля резиденції Юн Сок ЙОля у СеуліФото: Yao Qilin/Xinhua/AP/picture alliance

Слідчі Управління з розслідування корупції високопосадовців (CIO) Південної Кореї через опір президентської служби безпеки не змогли затримати Юн Сок Йоля, усунутого з посади президента в порядку імпічменту за спробу запровадження воєнного стану в країні.

Виконання ордера призупинили приблизно через п'ять годин протистояння через занепокоєння щодо безпеки персоналу на місці, повідомили правоохоронці. "Ми висловлюємо великий жаль щодо поведінки підозрюваного, який відмовився дотримуватися встановлених законом процедур", - додали в Управлінні з розслідування корупції, пише південнокорейська агенція Yonhap.

Представник CIO повідомив, що слідчі наблизилися до резиденції на відстань 200 метрів, але не змогли підійти ближче через те, що близько 200 осіб - представників Служби безпеки президента й військових - і більше 10 автобусів і автомобілів перегородили дорогу. Команда слідчих, яка намагалася виконати ордер на затримання, складалася із 20 осіб зі слідчого управління і 80 співробітників поліції.

Однак слідчі зустрілися з двома адвокатами Юна, які повторили свою позицію про те, що ордер не може бути виконаний, адже він виданий "незаконно" агентству, яке не уповноважене розслідувати звинувачення у заколоті.

Сутички біля резиденції Юн Сок Йоля у Сеулі, 2 січня 2025 року
Сутички біля резиденції Юн Сок Йоля Фото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Біля резиденції також зібралися понад 11 тисяч протестувальників, які підтримують Юна. Водночас ті, хто виступає проти нього, пообіцяли влаштувати нічний мітинг біля резиденції з вимогою затримання усунутого президента.

Ордер на арешт Юн Сок Йоля за звинуваченнями у заколоті та зловживанні владою дійсний до 6 січня - до цього часу його мають помістити у Сеульський слідчий ізолятор (СІЗО). Після цього слідчі мають вирішити, чи вимагати далі утримання Юна під вартою, чи відмовитися від його затримання, пише агенція Reuters. 

Імпічмент Юн Сок Йолю

Політична криза у Південній Кореї почалася 3 грудня, коли Юн Сок Йоль несподівано проголосив режим воєнного стану, щоб, як він заявив, "викорінити з парламенту сили, які підтримують Північну Корею" та намагаються дестабілізувати роботу уряду. Парламент, у якому більшість має опозиція, виступив проти, після чого уряду довелося скасувати рішення президента.

7 грудня у парламенті порушили питання про імпічмент Юна, а проголосувати вдалося з другої спроби - 14 грудня. Нині він оскаржує звільнення в Конституційному суді. Юн Сок Йоль до закінчення розгляду справи Конституційним судом вважається тимчасово усунутим і перебуває під захистом служби охорони президента.

27 депутати оголосили імпічмент прем'єр-міністру Хан Док Су, який став виконувачем обов'язків президента після Юна, - через те, що він відмовився затвердити суддів до Конституційного суду, призначених парламентом. Нині обов'язки президента Південної Кореї тимчасово виконує міністр фінансів Чхве Сан Мок.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Ексміністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен

Ексміністр оборони Південної Кореї намагався вчинити суїцид у СІЗО

Ексміністр оборони Південної Кореї намагався вчинити суїцид у СІЗО

Кім Йон Хен був відкритим прихильником запровадження у Південній Кореї воєнного стану, писало агентство Yonhap. Нині щодо ексміністра ведеться розслідування за звинуваченням у держзраді.
Політика11 грудня 2024 р.
Хан Дон Хун

Лідер правлячої партії Південної Кореї подав у відставку

Лідер правлячої партії Південної Кореї подав у відставку

Голова партії "Сила народу" Хан Дон Хун вибачився перед тими, кого торкнулося запровадження воєнного стану у Південній Кореї.
Політика16 грудня 2024 р.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль

Воєнний стан у Південній Кореї: президенту заборонили виїжджати з країни

Воєнний стан у Південній Кореї: президенту заборонили виїжджати з країни

У Південній Кореї триває слідство у зв'язку з оголошенням президентом Юн Сок Йолем воєнного стану минулого тижня.
Політика9 грудня 2024 р.
Більше публікацій