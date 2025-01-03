У Південній Кореї охорона не дала затримати Юн Сок Йоля

Служба безпеки усунутого з посади президента Південної Кореї Юн Сок Йоля не дала слідчим наблизилися до резиденції, дорогу перегородили автобусами і автомобілями.

Слідчі Управління з розслідування корупції високопосадовців (CIO) Південної Кореї через опір президентської служби безпеки не змогли затримати Юн Сок Йоля, усунутого з посади президента в порядку імпічменту за спробу запровадження воєнного стану в країні.

Виконання ордера призупинили приблизно через п'ять годин протистояння через занепокоєння щодо безпеки персоналу на місці, повідомили правоохоронці. "Ми висловлюємо великий жаль щодо поведінки підозрюваного, який відмовився дотримуватися встановлених законом процедур", - додали в Управлінні з розслідування корупції, пише південнокорейська агенція Yonhap .

Представник CIO повідомив, що слідчі наблизилися до резиденції на відстань 200 метрів, але не змогли підійти ближче через те, що близько 200 осіб - представників Служби безпеки президента й військових - і більше 10 автобусів і автомобілів перегородили дорогу. Команда слідчих, яка намагалася виконати ордер на затримання, складалася із 20 осіб зі слідчого управління і 80 співробітників поліції.

Однак слідчі зустрілися з двома адвокатами Юна, які повторили свою позицію про те, що ордер не може бути виконаний, адже він виданий "незаконно" агентству, яке не уповноважене розслідувати звинувачення у заколоті.

Сутички біля резиденції Юн Сок Йоля Фото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Біля резиденції також зібралися понад 11 тисяч протестувальників, які підтримують Юна. Водночас ті, хто виступає проти нього, пообіцяли влаштувати нічний мітинг біля резиденції з вимогою затримання усунутого президента.

Ордер на арешт Юн Сок Йоля за звинуваченнями у заколоті та зловживанні владою дійсний до 6 січня - до цього часу його мають помістити у Сеульський слідчий ізолятор (СІЗО). Після цього слідчі мають вирішити, чи вимагати далі утримання Юна під вартою, чи відмовитися від його затримання, пише агенція Reuters.

Імпічмент Юн Сок Йолю

Політична криза у Південній Кореї почалася 3 грудня, коли Юн Сок Йоль несподівано проголосив режим воєнного стану, щоб, як він заявив, "викорінити з парламенту сили, які підтримують Північну Корею" та намагаються дестабілізувати роботу уряду. Парламент, у якому більшість має опозиція, виступив проти, після чого уряду довелося скасувати рішення президента.

7 грудня у парламенті порушили питання про імпічмент Юна, а проголосувати вдалося з другої спроби - 14 грудня. Нині він оскаржує звільнення в Конституційному суді. Юн Сок Йоль до закінчення розгляду справи Конституційним судом вважається тимчасово усунутим і перебуває під захистом служби охорони президента.

27 депутати оголосили імпічмент прем'єр-міністру Хан Док Су, який став виконувачем обов'язків президента після Юна, - через те, що він відмовився затвердити суддів до Конституційного суду, призначених парламентом. Нині обов'язки президента Південної Кореї тимчасово виконує міністр фінансів Чхве Сан Мок.