Сеул: КНДР запустила сім балістичних ракет

Північна Корея вдруге за кілька днів запустила ракети в бік Японського моря, заявили військові в Сеулі. Запуск підтвердили в Японії, засудивши дії КНДР.

Північна Корея вранці у вівторок, 5 листопада, запустила щонайменше сім балістичних ракет малої дальності в бік Японського моря, заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів (ОКНШ) Південної Кореї та міністерстві оборони Японії. Це другий за кілька днів пуск балістичних ракет із Північної Кореї.

За даними Сеула, ракети пролетіли близько 400 кілометрів. Південнокорейські військові відстежували запуск у режимі реального часу, ділячись інформацією з японськими та американськими союзниками. У Сеулі не виключають повторних пусків ракет Пхеньяном, тож південнокорейські військові "посилили спостереження та пильність", повідомляє AFP.

У Токіо кажуть про "загрозу миру й безпеки"

В уряді Японії прокоментували, що запуски балістичних ракет з Північної Кореї "загрожують миру і безпеці нашої країни".

Днями Південна Корея, Японія і США провели спільні військово-повітряні навчання. Останній запуск ракет Пхеньяном можна розглядати як "пряму відповідь" на ці тристоронні військові навчання, прокоментувала агентству AFP Хан Квон Хі з Корейської асоціації оборонної промисловості.

Пуск на тлі виборів у США?

Тим часом Джозеф Демпсі, один з провідних фахівців, які займаються вивченням північнокорейської ракетно-ядерної програми, не виключає, що нинішні пуски - зовнішньополітичний жест Пхеньяна у бік США, де 5 листопада відбуваються вибори президента.

"Вибір часу запуску Північною Кореєю напередодні виборів у США навряд чи є випадковим. Хоча він може бути пов'язаний з недипломатичним заходом, за ним все ж може стояти глибинний вимір розвитку, який залежить від випробуваної балістичної ракетної системи", - написав експерт у соцмережі X.

Нагадаємо, попередній запуск ракети з території КНДР було проведено 31 жовтня. Тоді Пхеньян провів випробування своєї нової твердопаливної балістичної ракети "Хвасон-19". Міністри закордонних справ США, Південної Кореї та Японії "рішуче засудили" дії Північної Кореї, назвавши їх "кричущим порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН".

