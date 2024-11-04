Росія виведе приватні іранські супутники на орбіту

РФ виведе на орбіту два приватні іранські супутники, повідомило посольство Ірану в Москві. Раніше США висловлювали стурбованість космічною співпрацею між країнами, побоюючись, що супутники слугуватимуть військовим цілям.

Пізно ввечері понеділка, 4 листопада, російська ракета "Союз" виведе на орбіту два приватні іранські супутники. Про це повідомив посол Ірану в Москві Казем Джалалі у соціальних мережах.

За його ловами, Росія вже запускала іранські супутники, але це перший випадок ініціативи приватного сектору. "Є надія, що з запуском цих двох супутників буде зроблений твердий і рішучий перший крок до входження приватного сектора Ісламської Республіки Іран в космічну сферу", - заявив посол.

Супутники Koswar і Hodhod для зйомки та зв'язку були розроблені й побудовані іранською компанією Omid Faza. Заявляється, що вони мають підтримувати сільське господарство, моніторинг довкілля та зв'язок у віддалених районах.

Іран збільшує кількість супутників

Росія запустила іранські супутники на орбіту в 2022 році та в лютому цього року. Тоді США висловили стурбованість космічною співпрацею між РФ і Іраном, побоюючись, що супутники не тільки стануть в нагоді Росії у війні проти України, але й допоможуть Ірану відстежувати потенційні військові цілі в Ізраїлі та на всьому Близькому Сході.

У вересні Іран здійснив другий запуск супутника в цьому році за допомогою ракети, побудованої Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Запуск відбувся на тлі звинувачень США та європейських країн у передачі Росії балістичних ракет для використання у війні проти України.