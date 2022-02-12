Блінкен обговорив з Лавровим ризики вторгнення РФ в Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив телефоном зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим "гострі" побоювання, які розділяють і інші країни, щодо того, що Росія "може розглядати можливість" початку подальшої військової агресії проти України вже найближчими днями. Про це у суботу, 12 лютого, повідомив глава пресслужби американського Держдепартаменту Нед Прайс.

Блінкен дав зрозуміти, що "дипломатичний шлях вирішення кризи залишається відкритим", проте такий підхід потребує від Москви "деескалації та участі у добросовісних дискусіях". Глава американського зовнішньополітичного відомства повторив, що у разі, якщо Росія "піде шляхом агресії та продовжить вторгнення в Україну, це призведе до рішучої, масштабної та спільної трансатлантичної відповіді". Розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

Читайте також: Коментар: Мета Путіна - не мир, а дестабілізація України

Москва: Розгорнуто "пропагандистську кампанію"

Сергій Лавров своєю чергою у розмові висловив думку, що "пропагандистська кампанія, яку розгорнули США та їхні союзники" заохочує владу в Києві "до саботажу мінських угод та згубних спроб силового вирішення "проблеми Донбасу".

На думку Москви, реакція Вашингтону та Брюсселя на пропозиції Росії з питання про архітектуру безпеки у Європі "ігнорує ключові" для РФ положення, передусім про недопущення розширення Альянсу та розміщення наступальних систем озброєння поблизу російських кордонів. Ці запитання посядуть центральне місце в оцінці Росією "отриманих від США та НАТО документів", заявили в російському МЗС. Лавров також нагадав про "неприпустимість дій, що порушують зобов'язання про неподільність безпеки" у євроатлантичному просторі, що були узгоджені на вищому рівні.

Раніше Держдепартамент США наказав виїхати з американського посольства у Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади. Німеччина також закликала своїх громадян покинути Україну на тлі побоювань вторгнення у країну російських військ. МЗС ФРН зазначив, що громадянам Німеччини слід зважити, чи є у їхньому перебуванні на території України "екстрена необхідність".

Читайте також: Росія проводить кілька військових навчань одночасно

Захід остерігається вторгнення Росії в Україну

Останнім часом відносини між Росією та західними країнами залишаються напруженими. З другої половини 2021 року Росія перекинула до анексованого Криму і до українського кордону понад 100 тисяч військових, пояснивши це проведенням військових навчань.

Кремль плани вторгнення в Україну заперечує та звинувачує Захід в озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів. Західні держави закликають Росію відвести війська від українського кордону й погрожують жорсткими санкціями.

Der Spiegel: США попереджають про напад РФ на Україну

Раніше Ентоні Блінкен зазначав, що вторгнення Росії в Україну може початися "будь-якої миті". Згідно з даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби на основі останньої інформації остерігаються, що воно може статися вже 16 лютого. Американська сторона попередила про це уряд Німеччини та інших країн НАТО, писало видання.

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін мають 12 лютого провести телефонні перемовини.