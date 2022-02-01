Данілов: Виконання мінських угод знищить Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов застеріг Захід від спроб примусити Київ виконувати всі положення мінських угод, адже це може спровокувати заворушення у країні, від яких виграє Москва. Про це він сказав в інтерв'ю агенції АР, опублікованому 31 січня.

"Якщо вони (Захід - Ред.) наполягатимуть на дотриманні мінських угод у такому вигляді, як вони є зараз, це буде дуже небезпечно для нашої країни. Якщо суспільство не піде на такі угоди, це може спровокувати дуже складну внутрішню ситуацію, і Росія на це розраховує", - сказав Данілов.

Він додав, що виконання всіх положень угод Україною призведе до того, що Росія вимагатиме зняття західних санкцій, які залежали від прогресу в їхній імплементації. "Виконання Мінських угод означає знищення країни", - заявив Данілов.

"Коли їх підписували під дулом російської зброї, а німці та французи спостерігали за цим, всім розумним людям вже тоді було зрозуміло, що втілити у життя ці документи неможливо", - сказав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що підписані у 2015 році мінські угоди, які серед іншого передбачають надання широкої автономії Донбасу та амністію для проросійських бойовиків, варто переглянути. В іншому випадку, це може спричинити нестабільність у країні, застерігає він. Секретар РНБО закликав до переговорів щодо формування нової угоди, яку буде більш реалістично втілити у життя. Це має примусити "Путіна відвести свої війська і танки", додав він.

Як повідомлялося, Данілов вважає, що Росії знадобиться від трьох днів до тижня, щоби підготуватися до повномасштабного наступу на українську територію. За його словами, в разі вторгнення РФ Україна може мобілізувати до 2,5 мільйона осіб.